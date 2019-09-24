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вторник, 24 сентября 2019 16:30

Невероятные кровати, которые вызывают желание вернуться в детство
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Выбирать кровать стоит посоветовавшись с ребенком: если она ему понравится, спать в ней будет с удовольствием.
Фото: loveproperty.com
Выбирать кровать стоит посоветовавшись с ребенком: если она ему понравится, спать в ней будет с удовольствием.
Выбирать кровать стоит посоветовавшись с ребенком: если она ему понравится, спать в ней будет с удовольствием.
Выбирать кровать стоит посоветовавшись с ребенком: если она ему понравится, спать в ней будет с удовольствием.
Выбирать кровать стоит посоветовавшись с ребенком: если она ему понравится, спать в ней будет с удовольствием.

Переводить ребенка из кроватки на "взрослое" спальное место смело можно уже с 3-летнего возраста. В первую очередь нужно приобрести матрас: именно от него будет зависеть качество сна ребенка. Поэтому нужно кровать подбирать под матрас, а не наоборот. Основное требование к матрасу — умеренная жесткость. Слишком мягким он быть не должен, иначе это негативно скажется на опорно-двигательном аппарате ребенка.

Выбирая для ребенка полноценную кровать, важно учитывать соответствие ее требованиям безопасности. Для маленьких детей желательно приобрести модель с бортиками или защитными перилами: если ребенок будет во сне ворочаться, они помешают скатиться на пол. Для тех, кто постарше, можно брать без дополнительной защиты, пишет loveproperty.

Выбирая модель стоит учитывая мнение ребенка: если новая кровать малышу не понравится, спать он на ней не захочет.

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Согласно советам психолога, детская комната должна быть обустроена так, чтобы ребенку не нужно было что-то запрещать. Это его территория, и он должен иметь возможность делать на ней все, что захочет, не боясь при этом что-то разбить или сломать.

loveproperty.com
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