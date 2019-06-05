Не хуже мрамора: как выглядят кухни с гранитными столешницами

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Гранит является красивым и практичным материалом. У него идеально гладкая, непористая поверхность. Имеется легкий блеск. В особом уходе этот материал не нуждается: чистить его можно мягкой губкой, смоченной в обычном мыльном растворе.

Высокие температуры граниту не страшны. От горячего он не теряет цвет и не повреждается. Жидкости отталкивает. Пишет homedit.

Благодаря высокой прочности гранита, столешницы из такого материала будут служить десятилетиями. Повредить их можно, только если сильно ударить по поверхности тяжелым предметом. При нормальных условиях появления сколов, вмятин или трещин бояться не стоит. На таких столешницах можно резать ножом без разделочной доски и отбивать мясо кухонным молотком – никаких повреждений не появится.

Недостаток гранита в том, что он тяжелый. Тумбы под столешницы из такого материала должны быть достаточно прочными, чтобы его выдержать.

Природный гранит способен выделять радиоактивный газ под названием радон. Однако количество этого вещества не опасно для здоровья.

Цена на гранитные столешницы разная. Все зависит от толщины и состава гранитной плиты.

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Гранит – натуральный камень. Состоит он из кварца, полевого шпата, слюды и смеси дополнительных микроэлементов. Количество этих компонентов в составе может варьироваться. В зависимости от их процентного соотношения отличается цвет, текстура и узор гранита.