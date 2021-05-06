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четверг, 06 мая 2021 10:26

"Маркет Мебели" отвечает: чем важен офисный стул?

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&quot;Маркет Мебели&quot; отвечает: чем важен офисный стул?
Фото: pexels.com

Успех работы любого учреждения – государственного или частного, большого или маленького, известного или скромного – зависит от трудового коллектива. Как говорится, каждый работник – винтик одной системы, который выполняет определенные функции и непосредственно влияет на достижение общего результата. А чтобы процесс был продуктивным, сотрудник должен быть обеспечен хотя бы минимальным набором необходимых вещей и, в обязательном порядке, комфортной мебелью.

Рабочий офисный стул – именно тот предмет, о котором стоит начать беспокоиться в первую очередь. Ведь его функциональные свойства в большой степени влияют на физическое здоровье, а в дальнейшем - и на состояние опорно-двигательного аппарата сидящего, подчеркивают специалисты "Маркет Мебели".

Упор на эргономичность

Давайте разберемся, на какие ключевые критерии нужно опираться, чтобы купить офисный стул, адаптированный под человеческую анатомию. В этом списке:

● оптимальность размера;

● возможность регулировки спинки;

● прочность конструкции;

● жесткость сиденья;

● дополнительные механизмы.

Если рабочий стул подходит служащему по габаритам, оснащен механизмом корректировки наклона спинки и высоты сиденья, устойчив при движении, то при многочасовом сидячем режиме человек не ощутит значительного дискомфорта в пояснице и онемения в ногах. Но подобные экспонаты, неплохо подходящие даже для отдыха, – удовольствие недешевое, все зависит от платежной способности организации.

Ударение на практичность

Являясь неотъемлемым атрибутом трудовых будней, каким только испытаниям не подвергается офисный стул! Его предлагают многочисленным посетителям, бывает, не очень склонным к аккуратности; используют в качестве подставки для верхней одежды; эксплуатируют как лестницу, чтобы добраться до содержимого верхних стеллажей; в случае необходимости заставляют служить опорой для тяжелых предметов. Поэтому износостойкость и мобильность – важные моменты для долговечности рабочей мебели. Приобретая стулья в офис, придется столкнуться с проблемой их чистки, ремонта и хранения. Не секрет, чем выше качество изделия, тем дольше оно способно прослужить.

К материалу обивки есть свои требования: его задача – пропускать воздух, но не удерживать пыль, грязь и жидкость. Наиболее ходовые – синтетические или комбинированные ткани со специальной пропиткой. Прекрасную комбинацию составляют сетчатая спинка и текстильное сиденье – мягко, удобно, бюджетно. Можно остановиться и на версии дороже в виде кожи или ее экологичного заменителя, но вряд ли это уместно для рядовых кабинетов со значительным потоком приходящей публики.

Обратившись к специалистам "Маркет Мебели", вы получите исчерпывающую информацию о том, какой офисный стул лучше купить и подходит ли вам цена.

Внимание на дизайн

Чтобы произвести положительное впечатление на обычных посетителей и партнеров по бизнесу, представители руководства, как правило, немало усилий тратят на обустройство внутреннего убранства своих владений. Солидность фирмы во многом сопоставляется с ее визуальной картинкой: как говорится, встречают по одежке. Даже простые, но гармонирующие с общим стилем интерьера, офисные стулья способны создать атмосферу уюта и комфорта.

Если речь идет о салоне красоты или арт-студии, где клиентам и гостям предлагается зона для ожидания, то тут не лишнее дать волю фантазии, выбрать более яркую цветовую гамму или диковинную конструкцию. Допустимость индивидуального заказа открывает путь для воплощения множества креативных идей.

В Украине полно предложений, но сотрудничество с "Маркет Мебели" – прекрасный способ для тех, кто ценит свое время, чтобы делать покупки быстро и легко. Тем более, не нужно волноваться о доставке: все прибудет со складов в Киеве или Днепре в срок с гарантией безопасной транспортировки.

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Дата
06
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