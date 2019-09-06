Магия воды и архитектуры: показали подборку впечатляющих фонтанов

Фото: brightside.me

Архитектура — один из самых захватывающий видов искусства. И особое место в нем отведено фонтанам. Изначально эти сооружения использовались исключительно как источники воды для питья, бытовых нужд и полива растений. Однако завораживающий эффект, производимый движущейся водой, недолго оставался незамеченным — вскоре фонтаны стали одним из главных элементов архитектурного ансамбля.

Современные фонтаны отличаются технической сложностью устройства и замысловатостью художественного оформления. Многие из них заслуживают звания настоящих архитектурных чудес, любоваться которым можно бесконечно. Удивительную подборку таких фонтанов представило издание Bright Side.

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Важным элементом садово-паркового искусства являются беседки. Традиционно их сооружали из камня или дерева. Нынче популярны металлические и сделанные из виниловых панелей. По форме традиционными считаются восьмигранные беседки. Круглые, прямоугольные и другие модели - более современный вариант.