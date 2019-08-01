Уютные беседки, которые идеально подходят для отдыха на свежем воздухе

Фото: designingidea.com

Беседка — незаменимый элемент оформления двора. Такая конструкция не только украшением участка служит, но и обеспечивает уютную зону отдыха, защищенную от дождя и палящего солнца.

Вариантов для установления беседки множество. Такие сооружения могут быть пристроенными к дому или стоять отдельно. Разместить их можно между деревьями в саду, рядом с бассейном или посреди цветника, пишет designingidea.

Беседки бывают из разных материалов. Самые распространенные — из дерева, металла, виниловых панелей. Популярностью пользуются также каменные конструкции.

По форме беседки тоже бывают разными. Традиционными считаются восьмигранные. Круглые, прямоугольные и другие модели — более современный вариант.

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Двор можно оформить в стиле "потертый шик". Это поможет создать особенно уютную атмосферу, которая будет способствовать релаксу и вдохновению.