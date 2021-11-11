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четверг, 11 ноября 2021 17:11

Кухня в стиле конструктивизм: 8 советов дизайнера

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В кухне практичность и удобство играют критически важную роль. Эти черты — характерны для конструктивизма. Стиль появился в 20-х годах прошлого века. Но его принципы востребованы спустя 100 лет.

  На сайте "ВиЯр Базар" есть много полезных советов и обзоров от опытных дизайнеров
На сайте "ВиЯр Базар" есть много полезных советов и обзоров от опытных дизайнеров

Интерьер кухни в стиле конструктивизм

Дизайнеры отмечают несколько характерных особенностей:

  1. Лаконичные формы.

  2. Минимум украшений.

  3. Практичность.

  4. Монохромные решения.

  5. Рациональное распределение внутреннего пространства мебели.

Все это обеспечивает максимальную практичность и функциональность. Кровать — нужна для сна, шкафы на кухне — для хранения в порядке утвари и продуктов. В тот период производство мебели под заказ воспринималось как излишество. Открывались крупные фабрики. Начиналась эра массового производства.

В современных условиях конструктивизм претерпел изменения. Фабричная продукция не позволяет использовать пространство кухни максимально рационально. Даже в типичных городских квартирах живут люди с уникальными представлениями об удобстве. Поэтому дизайнеры рекомендуют найти мастеров, которые изготовят мебель на заказ. Такой подход позволяет учесть все индивидуальные требования и создать максимально удобное пространство для приготовления еды.

Практичная мебель — лишь одна из особенностей стиля. Создавая интерьер кухни, важно соблюдать и другие черты:

  1. Отсутствие украшений и принтов на стенах. Монохром и ровные поверхности — обязательное условие.

  2. Цветовая палитра — белый, черный, серый. С развитием стиля дизайнеры расширили спектр. В конструктивизме можно использовать желтый, красный, коричневый.

  3. В одном интерьере не более трех цветов. Можно играться с оттенками и насыщенностью.

Если желаете узнать больше об конструктивизме, изучить фото интерьеров в этом стиле, почитайте блог на сайте "ВиЯр Базар". Здесь много полезных советов и обзоров от опытных дизайнеров.

  На сайте "ВиЯр Базар" есть много полезных советов и обзоров от опытных дизайнеров
На сайте "ВиЯр Базар" есть много полезных советов и обзоров от опытных дизайнеров

Почему следует искать мебельщиков на сайте Viyar Bazar

Статьи об оформлении интерьеров — лишь часть предложений онлайн-портала. Сервис предоставляет возможность найти мастеров, которые сделают мебель на заказ с учетом любых требований. Здесь публикуются объявления с предложениями услуг от профессионалов из разных регионов Украины. На сайте прошли регистрацию очень много мебельщиков. Вы обязательно найдете мастера, который соответствует полному спектру требований.

К услугам пользователей система фильтров. Если вас интересует изготовление мебели на заказ в Киеве, укажите название города. Вы будете видеть только предложения местных мастеров. Можно указать в фильтре ценовой диапазон и другие особенности заказа.

Все мастера на портале имеют определенный рейтинг. Он формируется на основе количества успешно завершенных проектов и отзывов клиентов. Изучив рейтинги, вы сможете заказать работу мастеру с нужным уровнем квалификации.

На сайте Viyar Bazar есть онлайн-калькулятор. С его помощью можно провести предварительный расчет стоимости работы. Укажите параметры мебели в заявке. Калькулятор быстро определит приблизительную смету с учетом актуальных цен.

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