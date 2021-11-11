Кухня в стиле конструктивизм: 8 советов дизайнера

В кухне практичность и удобство играют критически важную роль. Эти черты — характерны для конструктивизма. Стиль появился в 20-х годах прошлого века. Но его принципы востребованы спустя 100 лет.

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Интерьер кухни в стиле конструктивизм

Дизайнеры отмечают несколько характерных особенностей:

Лаконичные формы. Минимум украшений. Практичность. Монохромные решения. Рациональное распределение внутреннего пространства мебели.

Все это обеспечивает максимальную практичность и функциональность. Кровать — нужна для сна, шкафы на кухне — для хранения в порядке утвари и продуктов. В тот период производство мебели под заказ воспринималось как излишество. Открывались крупные фабрики. Начиналась эра массового производства.

В современных условиях конструктивизм претерпел изменения. Фабричная продукция не позволяет использовать пространство кухни максимально рационально. Даже в типичных городских квартирах живут люди с уникальными представлениями об удобстве. Поэтому дизайнеры рекомендуют найти мастеров, которые изготовят мебель на заказ. Такой подход позволяет учесть все индивидуальные требования и создать максимально удобное пространство для приготовления еды.

Практичная мебель — лишь одна из особенностей стиля. Создавая интерьер кухни, важно соблюдать и другие черты:

Отсутствие украшений и принтов на стенах. Монохром и ровные поверхности — обязательное условие. Цветовая палитра — белый, черный, серый. С развитием стиля дизайнеры расширили спектр. В конструктивизме можно использовать желтый, красный, коричневый. В одном интерьере не более трех цветов. Можно играться с оттенками и насыщенностью.

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