Какие самые бесполезные функции робота-пылесоса

Робот-пылесос не дезинфицирует комнаты. Фото: ilounge.ua

Без функции дезинфекции комнаты в работе-пылесосе можно обойтись. Производители указывают, что есть УФ-лампа для уничтожения бактерий и микробов. На практике никакой пользы нет, только затраты электроэнергии от зарядки.

Об этом рассказал Gazeta.ua Константин Свирский, консультант столичного магазина бытовой техники.

"При выборе модели обращайте внимание на срок автономной работы, а не количество миллиампер. В норме должно быть два с половиной часа уборки на полтора часа зарядки. Выбирайте модели, в которых свободно продаются расходные материалы. Особенно переменные боковые щетки и турбощетки, которые чаще всего ломаются", - посоветовал специалист.

Также можно сэкономить на функции влажной уборки. Даже если робот распыляет воду перед собой, он не заменит швабру. Это больше маркетинговый ход, чем реально полезная функция.

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Полезные функции робота-пылесоса:

1. Мощность, емкость аккумулятора и объем контейнера - важнейшие характеристики. А режим "пятно" помогает пультом указать грязное место. Например, высыпали сахар или муку.

2. Удобное для работы и программирования времени. Стоит указать один раз часы, в которые гаджет имеет очищать помещения. Затем устройство автоматически выезжать.

3. Гаджеты с технологией LIDAR формируют карту помещения, прокладывают маршрут для очистки пола. Они не проезжают дважды в одном и том же месте. Если есть датчик распознавания поверхности, робот-пылесос автоматически добавляет мощности на коврах.

Подбирая мебель в дом и квартиру, мы должны учитывать множество аспектов. Прежде всего необходимо учитывать цель использования, размер, форму и стиль помещения. Самое сложное у нас - это маленькие комнаты, поскольку очень важно найти идеальные пропорции при оформлении комнаты мебелью.