Какие есть виды кондиционеров и чем они отличаются

Свежесть воздуха, комфортное сочетание температурных условий, подвижность воздушных потоков, и относительная влажность в помещении не только влияют на самочувствие человека, но и значительно сказываются на работе технологического оборудования. Поэтому необходимо обустроить кондиционирование воздуха, которое обеспечит необходимые микроклиматические условия в любом помещении.

Какие есть виды кондиционеров

Поскольку рынок кондиционеров достаточно большой (различные типы и виды), следует выделить классификацию оборудования кондиционирования.

Классификация кондиционеров

Кондиционеры по типу регулирования подразделяются:

• инверторные;

• не инверторные.

Инверторные кондиционеры характеризуются возможностью регулирования скорости вращения двигателя компрессора за счет инвертирования переменного тока в постоянный и последующего получения переменного тока необходимой частоты. Инверторные кондиционеры подвергаются меньшему износу, служат дольше и используются для нагрева помещения при низких температурах.

Инверторные кондиционеры поддерживают постоянную температуру, ставя/снимая кондиционер в автоматическом режиме, допускают колебания температуры. Уровень шума при работе инвертора постоянно меняется.

По назначению кондиционеры можно разделить на:

• бытовые;

• промышленные.

По конструктивном исполнении все кондиционеры можно разделить на:

• моноблочные, состоящие из одного блока;

• сплит-системы, которые состоят из двух блоков;

• мульти сплит-системы, состоящие из трех и более блоков.

Моноблочные кондиционеры

К таким кондиционеров относят следующие типы:

• оконные;

• мобильные (напольные).

Оконные кондиционеры устанавливаются таким образом, чтобы его внешняя часть выходила на улицу, а внутренняя часть остается во внутренней части помещения.

Напольные кондиционеры это единственный вид кондиционеров, которые можно установить самостоятельно, ведь они имеют такую конструкцию, с помощью чего можно легко передвигать его из одного помещения в другое.

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Сплит и мультисплит системы

Кондиционеры такого типа состоят из двух или более блоков, которые соединены между собой электрическим кабелем, медными трубами, по которым циркулирует хладагент и системой отвода конденсата.

К таким кондиционеров относят следующие типы:

• потолочные;

• канальные;

• кассетные;

• напольно-потолочные;

• колонные.

Настенные кондиционеры являются наиболее распространенным типом кондиционеров. Их устанавливают в небольших помещениях (офисе, квартире, магазине).

Канальные кондиционеры устанавливают за подшивным потолком, который скрывает внутренний блок кондиционера. Распределение воздушных потоков выполняется по системе воздуховодов, с помощью которых канальные кондиционеры могут поддерживать микроклимат в нескольких помещениях.

Кассетные кондиционеры так же монтируются с подшивным потолком, однако, распределения воздушных потоков происходят из нижней части внутреннего блока кондиционера. Большим преимуществом таких кондиционеров является равномерное распределения воздушных потоков (по четырем сторонам).

В случае когда нет подшивного потолка, альтернативным вариантом будет применение напольно-потолочного кондиционера. Эти кондиционеры имеют относительно небольшие габариты и устанавливаются или на полу или на потолке.

Колонный кондиционер используется там где необходима большая холодопроизводительность и нет высоких требований к дизайну. Эти кондиционеры имеют относительно большие габариты и устанавливаются на полу.

Отличие кондиционеров в первую очередь отражается в их производительности. Все современные кондиционеры оборудованы пультом дистанционного управления, или же возможностю Wi-Fi регулирования.

Большинство современных сплит систем могут быть оборудованы дополнительными функциями:

1. режим подогрева;

2. режим осушения;

3. режим вентиляции и другие функции.

При выборе системы кондиционирования следует обратиться к квалифицированным специалистам, которые выберут вам необходим вариант климатической техники с учетом всех особенностей и нюансов.