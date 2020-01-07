Какие есть виды кондиционеров и чем они отличаются

Свежесть воздуха, комфортное сочетание температурных условий, подвижность воздушных потоков, и относительная влажность в помещении не только влияют на самочувствие человека, но и значительно сказываются на работе технологического оборудования. Поэтому необходимо обустроить кондиционирование воздуха, которое обеспечит необходимые микроклиматические условия в любом помещении.
Какие есть виды кондиционеров
Поскольку рынок кондиционеров достаточно большой (различные типы и виды), следует выделить классификацию оборудования кондиционирования.
Классификация кондиционеров
Кондиционеры по типу регулирования подразделяются:
• инверторные;
• не инверторные.
Инверторные кондиционеры характеризуются возможностью регулирования скорости вращения двигателя компрессора за счет инвертирования переменного тока в постоянный и последующего получения переменного тока необходимой частоты. Инверторные кондиционеры подвергаются меньшему износу, служат дольше и используются для нагрева помещения при низких температурах.
Инверторные кондиционеры поддерживают постоянную температуру, ставя/снимая кондиционер в автоматическом режиме, допускают колебания температуры. Уровень шума при работе инвертора постоянно меняется.
По назначению кондиционеры можно разделить на:
• бытовые;
• промышленные.
По конструктивном исполнении все кондиционеры можно разделить на:
• моноблочные, состоящие из одного блока;
• сплит-системы, которые состоят из двух блоков;
• мульти сплит-системы, состоящие из трех и более блоков.
Моноблочные кондиционеры
К таким кондиционеров относят следующие типы:
• оконные;
• мобильные (напольные).
Оконные кондиционеры устанавливаются таким образом, чтобы его внешняя часть выходила на улицу, а внутренняя часть остается во внутренней части помещения.
Напольные кондиционеры это единственный вид кондиционеров, которые можно установить самостоятельно, ведь они имеют такую конструкцию, с помощью чего можно легко передвигать его из одного помещения в другое.
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Сплит и мультисплит системы
Кондиционеры такого типа состоят из двух или более блоков, которые соединены между собой электрическим кабелем, медными трубами, по которым циркулирует хладагент и системой отвода конденсата.
К таким кондиционеров относят следующие типы:
• потолочные;
• канальные;
• кассетные;
• напольно-потолочные;
• колонные.
Настенные кондиционеры являются наиболее распространенным типом кондиционеров. Их устанавливают в небольших помещениях (офисе, квартире, магазине).
Канальные кондиционеры устанавливают за подшивным потолком, который скрывает внутренний блок кондиционера. Распределение воздушных потоков выполняется по системе воздуховодов, с помощью которых канальные кондиционеры могут поддерживать микроклимат в нескольких помещениях.
Кассетные кондиционеры так же монтируются с подшивным потолком, однако, распределения воздушных потоков происходят из нижней части внутреннего блока кондиционера. Большим преимуществом таких кондиционеров является равномерное распределения воздушных потоков (по четырем сторонам).
В случае когда нет подшивного потолка, альтернативным вариантом будет применение напольно-потолочного кондиционера. Эти кондиционеры имеют относительно небольшие габариты и устанавливаются или на полу или на потолке.
Колонный кондиционер используется там где необходима большая холодопроизводительность и нет высоких требований к дизайну. Эти кондиционеры имеют относительно большие габариты и устанавливаются на полу.
Отличие кондиционеров в первую очередь отражается в их производительности. Все современные кондиционеры оборудованы пультом дистанционного управления, или же возможностю Wi-Fi регулирования.
Большинство современных сплит систем могут быть оборудованы дополнительными функциями:
1. режим подогрева;
2. режим осушения;
3. режим вентиляции и другие функции.
При выборе системы кондиционирования следует обратиться к квалифицированным специалистам, которые выберут вам необходим вариант климатической техники с учетом всех особенностей и нюансов.
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