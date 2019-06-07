Как охладить комнату без кондиционера

Автор: archidea.com.ua Комнату в жару охлаждает детский тальк

В жару так хочется охладиться. Как же быть тем, у кого нет кондиционера. Есть несколько хитростей для облегчения своей жизни.

1. Многие тепла попадает в квартиру через окна. Окна можно оклеить специальной солнцезащитной пленкой с отражающим эффектом - она ​​будет отражать не только свет, но и тепло.

Летом открывать окна стоит только рано утром, поздно вечером и в течение ночи. Это обеспечивает циркуляцию холодного воздуха и охлаждения квартиры. Днем же накопленную прохладу нужно "запечатать" и сохранить внутри. Поэтому вместо того, чтобы утром настежь открывать окна и отдернуть шторы, действуйте противоположным образом и постарайтесь держать их закрытыми.

2. Плотные шторы будут задерживать тепло и помогут предотвратить нагрев воздуха в помещениях. В первую очередь эта рекомендация касается помещений с окнами, обращенными на юг. Блокировать свет и жару можно с помощью бамбуковых экрана, жалюзи и роллет - дополнительный слой изолирует внутреннее пространство от негативных внешних факторов.

При выборе штор и роллет стоит отдать предпочтение белым или светлым оттенком, так как такие цвета отражают больше света.

3. Эффект кондиционера можно создать с помощью простого приема. Большую миску, наполненную холодной водой или льдом, расположите перед вентилятором - воздух, проходя через "холодную зону", будет естественным образом остужать и создавать приятный прохладный ветерок. Потолок можно заменить на модели, оборудованные вентиляторами. Они обеспечат циркуляцию воздуха, что значительно улучшит самочувствие в жару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модный интерьер лета: дизайнеры дали 5 советов

4. Чтобы спать в жару было комфортнее, лучше заменить синтетическое постельное белье на белье из натуральных материалов. Хлопок, лен и натуральный шелк хорошо впитывают влагу, пропускают воздух и дарят ощущение прохлады.

5. Для сохранения влажности и прохлады можно украсить свой интерьер мокрыми полотенцами, развешанными в квартире. Можно просто намочить шторы или иногда обрызгивать их из пульверизатора водой с освежающими ароматами мяты или цитрусовых (пару капель ароматического масла на бутылку воды).

6. Чтобы в вечернее время НЕ нагревать помещение, замените обычные лампочки накаливания на более экологичные, энергосберегающие модели. Во включенном состоянии они не выделяют сколько тепла, сколько делают лампочки накаливания.

7. Можно присыпать простыни ароматизированным тальком или детской присыпкой. Это позволит им оставаться некоторое время прохладными и, кроме того, будет способствовать поглощению пота, когда вы спите.

Средиземноморский стиль сочетает в себе испанские, греческие и итальянские традиции. Имеет вкрапления рустикальных мотивам. В частности, требует использования натуральных материалов и оттенков, которые встречаются в природе. Для оформления комнаты в средиземноморском стиле подходит небесно-голубой, лазурный, светло-синий, белый, песочный, серый, терракотовый, зеленый, коричневый, солнечно-желтый.