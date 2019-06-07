Как охладить комнату без кондиционера

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1179
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 3898
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 41205
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 405
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 360
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2034
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3096
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5571
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3654
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
9
17
15
32
6
Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
Жизнь, как у Толкина в сказке: теперь в моде эко-дома
Жизнь, как у Толкина в сказке: теперь в моде эко-дома
Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата
Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата
Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
Ангел Victoria&#039;s Secret показала свое уютное жилье
Ангел Victoria's Secret показала свое уютное жилье
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 1953
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4059
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 423
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1080
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
08 июня 2019
Просмотров: 144
Солідний подарунок
"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber. Її син 6-річний Іван закінчує садок. На ...
суббота, 08 июня 2019 11:40

Как охладить комнату без кондиционера

  Комментировать
Автор: archidea.com.ua
  Комнату в жару охлаждает детский тальк
Комнату в жару охлаждает детский тальк

В жару так хочется охладиться. Как же быть тем, у кого нет кондиционера. Есть несколько хитростей для облегчения своей жизни.

1. Многие тепла попадает в квартиру через окна. Окна можно оклеить специальной солнцезащитной пленкой с отражающим эффектом - она ​​будет отражать не только свет, но и тепло.

Летом открывать окна стоит только рано утром, поздно вечером и в течение ночи. Это обеспечивает циркуляцию холодного воздуха и охлаждения квартиры. Днем же накопленную прохладу нужно "запечатать" и сохранить внутри. Поэтому вместо того, чтобы утром настежь открывать окна и отдернуть шторы, действуйте противоположным образом и постарайтесь держать их закрытыми.

2. Плотные шторы будут задерживать тепло и помогут предотвратить нагрев воздуха в помещениях. В первую очередь эта рекомендация касается помещений с окнами, обращенными на юг. Блокировать свет и жару можно с помощью бамбуковых экрана, жалюзи и роллет - дополнительный слой изолирует внутреннее пространство от негативных внешних факторов.

При выборе штор и роллет стоит отдать предпочтение белым или светлым оттенком, так как такие цвета отражают больше света.

3. Эффект кондиционера можно создать с помощью простого приема. Большую миску, наполненную холодной водой или льдом, расположите перед вентилятором - воздух, проходя через "холодную зону", будет естественным образом остужать и создавать приятный прохладный ветерок. Потолок можно заменить на модели, оборудованные вентиляторами. Они обеспечат циркуляцию воздуха, что значительно улучшит самочувствие в жару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модный интерьер лета: дизайнеры дали 5 советов

4. Чтобы спать в жару было комфортнее, лучше заменить синтетическое постельное белье на белье из натуральных материалов. Хлопок, лен и натуральный шелк хорошо впитывают влагу, пропускают воздух и дарят ощущение прохлады.

5. Для сохранения влажности и прохлады можно украсить свой интерьер мокрыми полотенцами, развешанными в квартире. Можно просто намочить шторы или иногда обрызгивать их из пульверизатора водой с освежающими ароматами мяты или цитрусовых (пару капель ароматического масла на бутылку воды).

6. Чтобы в вечернее время НЕ нагревать помещение, замените обычные лампочки накаливания на более экологичные, энергосберегающие модели. Во включенном состоянии они не выделяют сколько тепла, сколько делают лампочки накаливания.

7. Можно присыпать простыни ароматизированным тальком или детской присыпкой. Это позволит им оставаться некоторое время прохладными и, кроме того, будет способствовать поглощению пота, когда вы спите.

Средиземноморский стиль сочетает в себе испанские, греческие и итальянские традиции. Имеет вкрапления рустикальных мотивам. В частности, требует использования натуральных материалов и оттенков, которые встречаются в природе.

Для оформления комнаты в средиземноморском стиле подходит небесно-голубой, лазурный, светло-синий, белый, песочный, серый, терракотовый, зеленый, коричневый, солнечно-желтый.

archidea.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как охладить комнату без кондиционера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Восстановили судоходство на Днепре

Презентовали пылесос с ручным приводом

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

Самое читаемое
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 44407
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 21008
&quot;Пропавшее&quot; из Банковой оборудование нашлось
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось 4 Просмотров: 19477
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 16273
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 13213
Дом
Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
9
 Просмотров: 1359
Жизнь, как у Толкина в сказке: теперь в моде эко-дома
Жизнь, как у Толкина в сказке: теперь в моде эко-дома
17
 Просмотров: 2088
Натяжные потолки: модные тренды в дизайне помещений
Натяжные потолки: модные тренды в дизайне помещений Просмотров: 45
Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата
Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата
15
 Просмотров: 666
Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
32
 Просмотров: 1638
Больше всего комментируют
28
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
4
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось
3
Отставка Луценко не пройдет - нардеп
2
Убийцам Гандзюк вынесли приговор
Голосов: 1811
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua