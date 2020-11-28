Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта

Фото: homediz.info

Интерьер кухни можно изменить без грандиозного ремонта. Для этого стоит приложить минимальные усилия, но всю фантазию.

1. Достаточно заменить кухонный фартук и уже кардинально изменится интерьер помещения. Чтобы работы не были затратными, фартук можно просто покрасить. Если он из плитки - его обезжирить и можно красить. Или заменить на модное решение нескольких лет - стекло.

2. Замена столешницы - решение, которое позволяет сделать новый акцент в кухне. Например, если она была под мрамор, можно выбрать другой вариант - под дерево. Новая столешница из ЛДСП обойдется недорого, а помещение изменится полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков

3. Яркие ручки могут превратить не только гарнитур, но и кухню.

Замена старой фурнитуры позволит украсить интерьер кухни и сделать его более свежим. Новые ручки придадут помещению оригинальности, даже если сам гарнитур прост.

4. Чтобы кухня была уютной и комфортной, обеспечьте в помещении много света. Подберите красивые шторы, которые станут приятным акцентом в кухне.

В современной кухне эстетические и функциональные параметры должны гармонично сочетаться. Это создаст атмосферу не только роскоши, но и комфорта. Из моды вышли монотонные бледные фасады кухонь. Лучше такими сделать стены и пол. А мебель выделить яркими тонами.