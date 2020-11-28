 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 396
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 216
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1890
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2637
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1800
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6813
Фото
Все фото
11
19
7
14
6
Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта
Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта
Кресло в современном дизайне: как подчеркнуть индивидуальность
Кресло в современном дизайне: как подчеркнуть индивидуальность
Подальше с глаз: показали как спрятать рабочее место
Подальше с глаз: показали как спрятать рабочее место
С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
Роскошь и шик: &quot;дом-паук&quot; поражает фантазию
Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 396
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1386
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 972
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 162
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 306
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 02:28

Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта
11

  Комментировать

Фото: homediz.info

Интерьер кухни можно изменить без грандиозного ремонта. Для этого стоит приложить минимальные усилия, но всю фантазию.

1. Достаточно заменить кухонный фартук и уже кардинально изменится интерьер помещения. Чтобы работы не были затратными, фартук можно просто покрасить. Если он из плитки - его обезжирить и можно красить. Или заменить на модное решение нескольких лет - стекло.

2. Замена столешницы - решение, которое позволяет сделать новый акцент в кухне. Например, если она была под мрамор, можно выбрать другой вариант - под дерево. Новая столешница из ЛДСП обойдется недорого, а помещение изменится полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков

3. Яркие ручки могут превратить не только гарнитур, но и кухню.

Замена старой фурнитуры позволит украсить интерьер кухни и сделать его более свежим. Новые ручки придадут помещению оригинальности, даже если сам гарнитур прост.

4. Чтобы кухня была уютной и комфортной, обеспечьте в помещении много света. Подберите красивые шторы, которые станут приятным акцентом в кухне.

В современной кухне эстетические и функциональные параметры должны гармонично сочетаться. Это создаст атмосферу не только роскоши, но и комфорта.

Из моды вышли монотонные бледные фасады кухонь. Лучше такими сделать стены и пол. А мебель выделить яркими тонами.

realestate.24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как кардинально обновить интерьер кухни без ремонта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19476
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 11088
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
 Просмотров: 7659
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
 Просмотров: 4086
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 4041
Дом
Кресло в современном дизайне: как подчеркнуть индивидуальность
Кресло в современном дизайне: как подчеркнуть индивидуальность
19
 Просмотров: 810
Подальше с глаз: показали как спрятать рабочее место
Подальше с глаз: показали как спрятать рабочее место
7
 Просмотров: 306
Как экономить на горячей воде в частном доме
Как экономить на горячей воде в частном доме Просмотров: 126
С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
14
 Просмотров: 639
Показали устройство для дезинфекции комнаты от вирусов
Показали устройство для дезинфекции комнаты от вирусов
 Просмотров: 18
Больше всего комментируют
13
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
12
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
8
"Имеем то, что имеем" - Тихановская высказалась о принадлежности Крыма
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
2
Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
Голосов: 135
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть