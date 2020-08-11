Где выбрать современную и качественную мебель украинских производителей

Добавить уюта в свое жилье - один из самых популярных вариантов отдохнуть от рутины в сезон отпусков. Время от времени чувствуем необходимость выбрать удобный шкаф, чтобы наконец вместить все свои вещи, заменить кровать на более удобное или полностью обновить интерьер. А только приобретенное жилье самое время обустроить современной мебелью. Найти качественные и стильные варианты для жылья можно на сайте и магазинах мебели Bristol.

Магазины мебели Bristol предлагают качественные и стильные варианты для проживания

"У нас широкий выбор мебели для спален и гостиных. Также поможем обустроить вашу детскую комнату, прихожую. Занимаемся также кухонной мебелью и офисной. Работаем с украинскими производителями. Это позволяет быть уверенными в качестве материалов и скорости доставки", - рассказывает менеджер по продажам магазина Bristol Ярослав.

Магазин сотрудничает более чем с двумя десятками украинских производителей. Часть специализируется на изготовлении мебели из экологически чистых материалов, некоторые воплощают чисто новейшие идеи и функционалы в мебели для детей или только для спален. Некоторые зарекомендовали себя и на зарубежных рынках, поэтому в надежности и долговечности их изделий точно можно не сомневаться. Все производители ежемесячно радуют акциями и Bristol обязательно сообщает о них клиентам.

"С клиентами работаем на протяжении длительного времени. Обращаются снова и снова за мебелью. И предоставляем сопровождение, если возникают какие-то проблемы. Например, собака клиентки за полгода погрыз тканевую накладку на угол дивана. Такую же она в свободной продаже б не нашла. А мы обратились к производителю и привезли одну такую вещь именно для нее. Также предоставляем годовую гарантию на мебель и продолжительностью 18 месяцев - на матрасы", - добавляет Ярослав.

Магазины мебели Bristol предлагают качественные и стильные варианты для проживания

Доставку компания осуществляет бесплатно или за небольшую плату в случае очень низкой стоимости заказа. При наличии товара в магазине, его могут привезти уже в тот же или на следующий день.

Тренды оформления помещений меняются даже не с каждым годом, а каждый сезон. На сайте Bristol можно почитать о смелые дизайнерские идеи, например, дизайн с черной мебелью или прованс в интерьере. Есть и советы по выбору детской кровати, компьютерного стола, обустройство коридора, сочетание цветов в помещении. Речь идет и об ошибках, которые не стоит допускать при обустройстве небольшой квартиры или частного дома.

Если вы хотите создать идеальный интерьер обращайтесь к квалифицированным работников інтернет-магазина мебели Bristol. Они смогут не только подобрать для вас модель кровати, шкафы, мягкого комплекта или стенки, но и предоставят подробную консультацию по любому вопросу. Здесь купить мебель, которые будут служить вам на протяжении долгого времени.

Магазины мебели Bristol предлагают качественные и стильные варианты для проживания

Магазины Bristol во Львове расположены по адресам улица Персенковка 2 (остановка Автобусный завод), ТВК "Южный" 3 этаж и Дом Мебели 2 этаж.