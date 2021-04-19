Дизайнеры определили цвет спальни, которая расслабляет и успокаивает

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Бирюзовый цвет создает в комнате особую атмосферу. Он дарит ощущение покоя и окутывает прохладой. Поэтому именно этот оттенок часто используется дизайнерами для оформления интерьера спальни.

Гостиная заслуженно считается "сердцем" жилья, где происходят наиболее значимые события. А в спальне всегда хочется создать максимально уютной и комфортной. Бирюза успокаивает и расслабляет.

Для помещений с небольшой квадратурой актуально использование светлых бирюзовых оттенков, которые зрительно увеличат площадь. Если вы хотите миксовать бюрюзу с другими тонами, то следует отдать предпочтение белому, серому, бежевому и другим спокойным оттенкам.

Дизайнеры рекомендуют одновременно сочетать несколько оттенков серого - светло-серый, дымчатый и пепельный. Они на общем фоне бирюзового оформления будут гармонично дополнять друг друга.

Для спальной комнаты, в которой преобладают бирюзовые тона, стены могут быть обработаны декоративной штукатуркой, окрашенные краской или оклеены обоями. При этом если вы решили "одеть" все стены в цвет морской волны, то следует остановить выбор на более светлых оттенках.

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При выборе мебели следует обратить внимание на гарнитур и другие предметы серого, бежевого или коричневого цвета. Оригинальным решением может стать комбинированный вариант меблировки. Например, бежевая шкаф, белая кровать и бирюзовые прикроватные тумбочки и коврики.

Яркие шторы сделают спальню более колоритной. Кольца на карнизах или декор позволят подчеркнуть оконные проемы и оригинальность бирюзового. Средиземноморья. Бело-бирюзовый дуэт прекрасно подходит для дизайна с классическими нотками и прекрасно впишется в такие современные направления, как хай-тек или минимализм.

Также сейчас на пике популярности дизайн жилья в темных тонах. Это доказывает столичная квартира 75 м2. Во время ее ремонта использовали цвета коричневый, графитовый и серый. Интерьер кухни-гостиной выполнен в серых оттенках с деревянными и графитовыми элементами. Кухню и гостиную условно разделяет остров для приготовления пищи с хромовой вытяжкой, а также обеденный стол на четырех человек.