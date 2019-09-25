Что нужно учитывать при монтаже системы отопления

Компания Теплософт качественно и надежно выполняет монтаж систем отопления

Для создании комфорта в доме система отопления играет ключевую роль. Ее эффективность и экономичность зависит от выбора котла, теплоносителя, разработки схемы разводки трубопроводов, хороших материалов, автоматизации системы.

Важно и качество работ. Поэтому к монтажу системы отопления привлекаются специалисты.

Монтаж системы отопления считается наиболее затратным и сложным в исполнении, поскольку от этого зависит качество труда оборудования и продолжительность эксплуатации.

Чтобы сделать дом теплым и безопасным надо придерживаться следующих советов:

- температура теплоносителя в системе отопления, должно быть на 20 ° С ниже температуры самовоспламенения или испарения вещества;

- температура поверхности нагревательных приборов системы не должна превышать допустимую;

- теплоизоляция приборов и оборудования системы должна уменьшать потери тепла, исключать конденсацию и предотвращать замерзание теплоносителя в неотапливаемых помещениях;

- изолировать горячие конструкции системы, если могут вызвать воспламенение газов, аэрозолей и пыли в помещении.

Компания Теплософт качественно и надежно выполняет монтаж систем отопления

При выполнении монтажа:

- избегать ошибок в проекте системы отопления;

- соблюдать наклон отопительных труб (2 мм на метр трубы);

- не рекомендуется сужать выходы и входы на радиаторах и котлах;

- для систем отопления с искусственной циркуляцией теплоносителя применять циркуляционный насос соответствующей мощности;

- объем расширительного бака в замкнутой системе отопления должен иметь точное соотношение с количеством жидкости в системе отопления;

- при автономном отоплении установить систему безопасности;

- обратить внимание на подведены коммуникации и вид топлива может использоваться в системе отопления;

- устанавливать котлы достаточной мощности для обогрева конкретного здания;

- систему отопления оснастить радиаторами, соответствующие выбранному виду на этапе проектирования;

- после монтажа детально проверить качество всех монтажных соединений и нет утечки теплоносителя.

Запускать можно только пресованную систему отопления, а заполнение системы начинать исключительно с нижнего контура отопления. Если же система снабжена циркуляционным насосом, ее запускают раньше котел.

Поэтому и монтаж, и запуск системы отопления стоит доверять только профессионалам. Обращайтесь в компанию Теплософт, где качественно и надежно выполняют монтаж систем отопления во Львове и области.