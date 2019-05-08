5 оригинальных хитростей удобной расстановки мебели в тесной квартире

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В небольшой квартире возникает комфорт и ощущение легкости от грамотной организации пространства. Речь идет не только о выборе цветов и материалов, но и расстановки мебели. Не надо жертвовать практичностью и комфортом из-за тесноты. Если поставить их в выгодном месте, то все получится на руку хозяевам.

Все, что вам нужно знать, это несколько дизайнерских хитростей.

1. Мебель вместо стен и перегородок

Барный стол, диван с высокой спинкой или комод, способны разделить пространство на функциональные зоны, отделив кухню с обеденной зоной от зоны отдыха или спального пространства от гостиной. Тогда сохранится ощущение легкости в тесной комнате.

2. Избавиться слепых зон

Когда дело доходит до дизайна интерьера маленьких квартир, крайне важно рационально использовать каждый сантиметр драгоценного пространства. Это особенно актуально для так называемых "слепых зон": участков стен между окнами или дверями, участков по периметру межкомнатных дверей и так далее.

Нужно использовать их для стеллажей или книжных полок.

3. Кровати-подиумы

С помощью подъемного механизма можно организовать хорошее место для хранения постельных принадлежностей, подушек и одеял. Или вы можете выбрать выдвижные шкафы и ящики.

Подобный вариант, который занимает меньше времени, денег и усилий, - кровать-чердак. Его нижний уровень может быть организован мини-лаундж или полноценная рабочая зона.

4. Многофункциональные предметы

Для однокомнатных квартир подойдут многофункциональные предметы мебели, скажем, пуфики, журнальные столики, скамейки и зеркала в полный рост с помещениями для хранения внутри.

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5. Трансформеры

Такие вещи просто идеально подходят для использования на ограниченных территориях. Большинство из нас хорошо знакомы с раскладными креслами и диванами, которые можно превратить в постели за несколько секунд. Что еще важнее, такие модели очень популярны и доступны для любых категорий покупателей. В то время как компактная супер-мебель, например, кровать Мерфи, которую можно навесить на одном конце для хранения в шкафу вертикально, к сожалению, не так широко распространена и дешевая.

Стекло надежно защищает стены от любых загрязнений. Будь-то брызги воды, или жира - все это со стеклянной поверхности легко вытереть. Поэтому такой материал является идеальным для покрытия стен кухни. Им смело можно заменить керамическую плитку, которой обычно украшают зоны рядом с раковиной, плитой и рабочими поверхностями. Стены под стеклом могут быть окрашены или отделаны обоями. В любом случае стеклянное покрытие защитит их от малейших пятен. За счет идеальной гладкости и блеска стекло придаст интерьеру более изящного вида. Поможет также визуально расширить пространство, ведь обладает способностью отражать свет.