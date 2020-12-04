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пятница, 04 декабря 2020 13:37

Золотые бусины и фрагменты колесницы - раскопали древнюю деревянную гробницу

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В Германии, неподалеку от древнего городища Хойнебург, археологи обнаружили большое камерную деревянную гробницу VI в. до н.э. Находка располагалась в центре кельтского кургана.

Внутри нашли органические материалы, брошь из янтаря и ребристые трубчатые золотые бусины. Также обнаружили бронзовые детали, которые могли быть элементами телеги или колесницы, сообщает The History Blog.

Автор: Stuttgart Regional Council
  Подобные бусины находили 10 лет назад в соседнем захоронении "Беттельбюльской принцессы"
Подобные бусины находили 10 лет назад в соседнем захоронении "Беттельбюльской принцессы"

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Время и засуха значительно повредили сокровища, поэтому их пытаются спасти. Для этого всю гробницу изъяли вместе с грунтом с помощью подъемных кранов. Массив земли, весом в 80 т, перевезли в лабораторию Государственного управления по сохранению памятников в Штутгарте. Там и будут проводить детальные "лабораторные раскопки".

Ученые рассказывают, что 10 лет назад неподалеку от новой находки уже раскапывали подобное захоронение. Оно принадлежало знатной кельтской женщине, которую прозвали Беттельбюльской принцесой. Рядом с ней находили подобные предметы, в том числе золотые бусины.

Сейчас исследователи хотят узнать, кем на самом деле были похороненные в гробницах люди, и какую связь имели друг с другом. Не исключают, что принадлежали к роду вождей, которые около 2,5 тыс. лет назад руководили Хойнебургом.

Недавно археологи обнаружили 1500-летнее захоронение германского вождя или принца под курганом возле поселка Брюккен-Хакпфюффель в Саксонии-Анхальт. Рядом с ним похоронили 6 жен или наложниц.

Сначала на могильник наткнулись строители, расчищавшие землю под новую птицеферму. Он был неразграбленным. В центре захоронения стоял большой котел, в котором, вероятно, и покоился прах вождя. Вокруг него, словно стрелки часов, лежали женские скелеты. Ученые пока не знают, убили их после смерти мужчины, или же они сами наложили на себя руки.

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Дата
04
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