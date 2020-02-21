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пятница, 21 февраля 2020 17:11

Золотой скифский браслет и кинжал обнаружила полиция при обыске авто преступника

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Полицейские, которые расследовали преступление на территории Уманского района Черкасской области обнаружили в салоне автомобиля старинные предметы. Они могут иметь историческую и культурную ценность.

Речь идет о золоченных кинжале, браслете и других подобных вещах. Об их происхождении водитель рассказать отказался, сообщает "Стопкор".

Предметы изъяли. Сейчас устанавливают откуда они. Против владельца авто открыли уголовное производство за незаконное присвоение найденного или чужого имущества.

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Автор: stopcor.org
  В салоне автомобиля обнаружили вещи, которые могут иметь историческую и культурную ценность
В салоне автомобиля обнаружили вещи, которые могут иметь историческую и культурную ценность

Автор: stopcor.org
  В салоне автомобиля обнаружили вещи, которые могут иметь историческую и культурную ценность
В салоне автомобиля обнаружили вещи, которые могут иметь историческую и культурную ценность

Житель Житомира пытался вывезти в Беларусь предметы антиквариата. Спрятал их в книгу-тайник. Предметы контрабанды направили на искусствоведческую экспертизу. Открыли уголовное производство.

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