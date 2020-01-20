Мужчина пытался провезти через границу антиквариат в книге

Житель Житомира пытался вывезти в Беларусь предметы антиквариата.

Спрятал их в книгу-тайник, сообщила руководитель пресс-службы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра скупал у местных коллекционеров предметы старины для дальнейшей перепродажи за границу", - говорится в сообщении.

Контрабандист следовал поездом международного сообщения "Кишинев - Санкт-Петербург". На железнодорожной станции Овруч международного железнодорожного пункта пропуска "Выступовичи-Сливочное" правоохранители обнаружили и изъяли три георгиевских креста и пять серебряных и медных монет Царской России.

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Предметы контрабанды направили на искусствоведческую экспертизу. Открыли уголовное производство.





На днях 28-летний украинец пытался вывезти на родину 257 смартфонов из Венгрии. Попытке провезти крупную партию мобильных телефонов предотвратили пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни.