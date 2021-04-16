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пятница, 16 апреля 2021 10:36

Золото, драгоценные камни и чрезвычайное мастерство. Какие вещи продают черные археологи на аукционах
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Показали находки черных археологов, которые подают в интернете
Фото: facebook.com/Eadhere
Показали находки черных археологов, которые подают в интернете
Показали находки черных археологов, которые подают в интернете
Показали находки черных археологов, которые подают в интернете
Показали находки черных археологов, которые подают в интернете

Показали археологические находки, которые незаконно продают на интернет-аукционах.

"И после этого грабители рассказывают как они "спасают древности и сдают их в музеи". Коллекция украшений эпохи гуннов - V век. Цена - $11 742. Золотые изделия древности - $3 711 071", - отметил в Facebook пользователь Haoma Warg.

Он напомнил, что ценны не сами находки, а место где их нашли. Это показывает научный контекст артефактов. Черные археологи им пренебрегают.

"Не надо писать, что государство должно выкупать подобные вещи у грабителей. Потому что, во-первых, они принадлежат Украине по закону, во-вторых, это будет финансирование воров. Эти деньги пойдут на уничтожение новых памятников. Да и нет тех денег", - добавил пользователь.

Добавил, что в Украине есть памятники, важные для всех славян и Европы.

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"На нас смотрят и видят недоразвитую алчную сволочь. Или мы действительно такие?" - подытожил Haoma Warg.

Gazeta.ua выяснила, что официально в Украине раскопки могут проводить научные работники с опытом проведения археологических работ. Они обязаны применять научные методики. Результаты их работы должны быть полноценным источником культурного наследия. Находки археологи обязаны передать в музейный фонд.

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Дата
16
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