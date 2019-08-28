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четверг, 29 августа 2019 08:20

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

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Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой
Аэростаты дирижабля наполняли опасным водородом. Фото: http://www.airships.net

Немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил 29 августа 1929 года первое кругосветное путешествие. Построен в Германии в 1928 году. Свое название получил в честь немецкого пионера дирижаблей жесткой системы графа Цеппелина.

За девять лет эксплуатации "Граф Цеппелин" провел в воздухе около 17 200 часов, выполнил 590 полетов в различные страны мира, преодолел почти 1700000 км, перевез 13110 пассажиров. 15 октября 1928 "Граф Цеппелин" совершил первый коммерческий рейс через Атлантический океан.

Созданный в 1928 году, дирижабль 9 лет эксплуатировался как пассажирский. "Граф Цеппелин" участвовал во многих акциях, самым громким из которых стала кругосветное путешествие. LZ 127 имел самую счастливую судьбу из всех построенных за всю историю воздухоплавания полутораста жестких дирижаблей.

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Золотая эра дирижаблей завершилась в конце тридцатых годов прошлого века. Катастрофы начали преследовать аппараты Цеппелина. Аэростаты дирижабля наполняли опасным водородом, который вызывал пожара. Чтобы минимизировать риски, дирижабли должны были заполнять гелием. 6 мая 1937 года в штате Нью-Джерси сгорел крупнейший в мире дирижабль "Гинденбург". Погибло 35 из 97 человек, находившихся на его борту.

Американская и немецкая комиссии пришли к выводу, что причиной возгорания дирижабля стала случайная пробоина корпуса и возгорания водорода от случайной искры или грозового разряда.

Цеппелин "Гинденбург" было построено 4 марта 1936 года в Германии. Это был самый большой воздушный корабль в мире - 245 метров в длину и 41 метр в диаметре. "Гинденбург" мог поднять 90 тонн груза. Дирижабль начал свои полеты с пассажирами еще в мае 1936 года.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
августа

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

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