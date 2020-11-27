Женщина подорвала склад пороха

Оборона казацкой крепости Буша - ныне село Ямпольского районна Винницкой области, от польских войск Станислава Потоцкого началась 28 ноября 1654-го. Поляки сожгли и убили всех защитников.

Польский сейм постановил увеличить свое войско на украинских землях. Казаки Войска Запорожского были против и препятствовали движению поляков. Столкновения происходили на землях от Днестра до Днепра.

Бушу называли Малым Каменцем, потому что такая же неприступная. В ней - 400 домов и 3 тыс. жителей. Крепость готовили к обороне. Было 8 тыс. воинов против 30-тысячной армии коронного гетмана Станислава Потоцкого.

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Преодолеть сопротивление крестьян, казаков и мещан не удалось. На третий день подожгла город. Крестьяне понимали, что им долго не продержаться. Сожгли себя вместе с домами.

Оборону прорвали. На глазах у Елены, жены сотника, его зарубили. Она бросилась в погреб с порохом. Села на бочку, зажгла ее. Все вокруг взорвалось.

Разрушилась большая часть крепости, под обломками спрятала жителей и нападающих. Воины Потоцкого убили всех, кто смог спастись.

Казацкая рада в урочище Маслов Став - ныне село Масловка Мироновского района Киевской области, 24 ноября 1638 году утвердила "Ординацию Войска Запорожского реестрового" - устав запорожских казаков. Им отменили выборность казацкой старшины и ликвидовалы казацкий суд.