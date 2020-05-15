Желтые Воды: первая победа казаков над поляками

Памятник Героям Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг установили в Желтых Водах Фото Виктор Неделяев

Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под руководством Стефана Потоцкого под Желтыми Водами 16 мая 1648-го. Желтыми Водами называли густо поросшее камышом урочище в долине реки Желтой - левого притока Ингула.

Правительство Речи Посполитой отправил против Хмельницкого Николая Потоцкого и Мартина Калиновского с войсками. Польские генералы не ожидали сопротивления и разделили свои войска. Стефан Потоцкий вел двухтысячное войско на Желтые Воды. Крымские татары, с которыми Хмельницкий заключил соглашение напали на его лагерь. Небольшой отряд во главе с Тугай-беем они отбили. Решили укрепиться. Поляки ждали немецких наемников и реестровых казаков. Основные польские силы были в 200 км от Желтых Вод, в Корсуне.

Богдан Хмельницкий вместе с татарами использовали это и начали штурм. Первый был неудачный и несколько дней войска ничего не делали. Украинцы взяли поляков в окружение. 3 мая Хмельницкий вместе с отрядом казаков отправился навстречу войскам Чернецкого. Начались переговоры. Хмельницкий требовал сдачи всей артиллерии и клейнодов и давал полякам право на отступление. Те отказались.

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Польские войска попытались выйти из окружения ночью 16 мая. Их атаковали татары и отряд Максима Кривоноса. Со стороны Хмельницкого в битве приняли участие 8 тыс запорожских казаков, 1,5 тыс. восставших против поляков реестровых казаков и тысяча крымских татар. Двенадцатитысячном армия Потоцкого не получила подкрепления. Битва под Желтыми Водами стала первой победой восставших казаков над Речью Посполитой.

Битва под Конотопом между украинской-татарскими и московскими войсками началась 7 июля 1659. Тогда в ходе Московско-Украинской войны войска гетмана Ивана Выговского нанесли сокрушительное поражение московскому войскам князя Алексея Трубецкого.