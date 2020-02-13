Застройщик собирается уничтожить уникальный могильник

На месте уникального исторического могильника планируют построить многоэтажку Фото: procherk.info

На месте уникального могильника черняховской культуры в центре Черкасс планируют построить многоэтажный дом. Памятник расположен по улице Остафия Дашковича неподалеку от ТРЦ "Крещатик-Сити". Участок относится к частному сектору.

"Там под землей целый музей - десятки захоронений VI в. до н.э. и IV в. н.э., тысячи артефактов, культурный слой средневековых Черкасс XV-XVIII в. с загадками раннего этапа истории города. И еще много того, о чем мы и не знаем. Памятник охраняется государством", - сообщили археологи в Прочерк.info

Кроме Черняховского могильника и средневекового слоя, на этой территории зафиксирован могильник скифского времени. На сегодняшний день там обнаружено 74 захоронения с сотнями уникальных артефактов. Археологи подчеркивают, что участки, на которых планируется строительство, прилегают к центральной части могильника, где находится больше всего захоронений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили проект по защите курганов

По закону Украины о "Об охране культурного наследия", строительство на таких участках возможно только после проведения археологических работ. Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за уничтожение или повреждение объектов археологического наследия страны.

7 лет назад в селе Легедзином Черкасской области арендатор земли не позволил археологам проводить раскопки древнего поселения готов.