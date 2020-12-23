Застрелился главный идеолог националистов

23 декабря 1951 года убежище Федуна и других подпольщиков возле села Новошин нашли и окружили войска МГБ. После короткого боя повстанцы подожгли бункер и застрелились Фото: wikipedia

Главный идеолог вооруженного подполья ОУН-УПА Петр Федун – "Полтава" застрелился во время боя с войсками УМГБ в Ивано-Франковской области 23 декабря 1951 года. Посмертно награждён золотым крестом заслуги УПА.

Мужчина родился в 1919 году в селе Шнырев - теперь Бродовского района Львовской области. В середине 1930-х присоединился к юношеской ячейке ОУН. А с 1939 года учился на медицинском факультете Львовского университета.

После оккупации и присоединения Западной Украины к УССР его заставили бросить учебу и мобилизовали в Красную армию. Отправили на войну против Финляндии, которая заставила его задуматься о положении украинцев. Впоследствии попал на советско-германский фронт, а там в немецкий плен, из которого освободился благодаря знанию немецкого языка.

Федун продолжил обучение во Львове, тайком проводил идеологические курсы для других подпольщиков. Позже работал редактором журнала провода "Юнак", а с 1942 года стал краевым проводником юношества ОУН, комендантом Школы кадров юношества в Карпатах. Также возглавлял политико-образовательный отдел Национального военного штаба УПА-Запад.

С 1946 года стал руководителем Главного центра пропаганды провода ОУН и руководителем Бюро информации Украинского главного освободительного совета.

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Написал множество понятных обычным людям проукраинских идеологических статей, пропагандистских и агитационных брошюр под псевдонимом Петр Полтава. Разработал идеологическую базу для продолжения борьбы в подполье. Подчеркнул незаинтересованность "западных демократий" в украинском вопросе и советовал не ждать от них значительной помощи.

На сегодняшний день найдено 34 фундаментальных публикации "Полтавы". Среди них: "Концепция самостоятельной Украины", "Украина погибает! Кто виноват в этом". Писал даже на русском языке для советских солдат. Среди самых важных публикаций: "Кто такие бандеровцы и за что они борются". Был сторонником создания свободных национальных государств в пределах этнических территорий.

Разведчицу и пропагандистку ОУН Ольгу Чемерис - "Днепровскую" чекисты расстреляли в Станиславской тюрьме 21 декабря 1950 года. Стала одной из немногих, кого прокуратура независимой Украины отказалась посмертно реабилитировать.