Расстреляли украинскую разведчицу

С помощью Ольги Чемерис советские спецслужбы пытались выйти на публициста Михаила Дьяченко Фото: wikipedia

Разведчицу и пропагандистку ОУН Ольгу Чемерис - "Днепровскую" чекисты расстреляли в Станиславской тюрьме 21 декабря 1950 года. Стала одной из немногих, кого прокуратура независимой Украины отказалась посмертно реабилитировать.

Женщина родилась в 1925 году в Черкассах. Пережила Голодомор. К началу Второй мировой войны ходила в местную школу. Впоследствии попала в немецкий концлагерь, а после освобождения в 1943-м строила укрепления против советской армии на Ивано-Франковщине. В поселке Тязив познакомилась с подпольщиками ОУН и идеологией организации, которую поддержала.

К ОУН присоединилась добровольно в начале 1944 года. Служила разведчицей Службы Безопасности Станиславского окружного провода. Вышла замуж за рефрента СБ Михаила Нагнибиду. Однако в конце года мужчина погиб в бою с советскими военными.

Через несколько месяцев после его смерти посетила курсы пропагандистов. Ее назначили в Карпатский краевой провод ОУН. Работала машинисткой под руководством публициста Михаила Дьяченко - "Гомона", в которого влюбилась. Мужчина поддерживал ее финансово, когда заболела туберкулезом и лечилась в Ровенской области.

Весной 1948 года советским агентам удалось разоблачить "Днепровскую" и схватить во Львове. У нее выпытывали информацию о Карпатском краевом проводе и его руководителях. Рассказывала. Когда чекисты решили, что женщину удалось завербовать, то освободили ее с задачей вывести Дьяченко из подполья. Чемерис вернулась к исполнению обязанностей в подполье, продолжила отношения с мужчиной и родила от него дочь.

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В очередной раз выйти на нее советские агенты смогли через год. Призналась им, что любила Дьяченко и не хотела его выдавать. Чекисты поняли, что получили максимум, и решили расстрелять женщину.

После расстрела уничтожили печатные воспоминания о Голодоморе и размышления об украинском освободительном движении.

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