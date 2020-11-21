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воскресенье, 22 ноября 2020 08:20

Застрелили мужчину, убившего президента

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Застрелили мужчину, убившего президента
Президентская чета аэропорта село в открытый лимузин. Фото: archives.gov

В Далласе в штате Техас 22 ноября 1963-м убили 35-го президента США Джона Кеннеди. Его смертельно ранили выстрелом из винтовки, когда он с женой ехал в президентском кортеже.

Это был 1-й официальный визит главы американского государства в Техас. Президентская пара в аэропорту села в открытый лимузин, с ними - губернатор штата Джон Коннелли с женой. Ехали по центральным улицам города.

В 12:30 президентский "Линкольн" проехал около техасского склада учебников. На шестом этаже склада затаился Освальд Ли Харви - отставной морской пехотинец. Он прицелился из винтовки. Сделал 3 выстрела, попал в Джона Кеннеди. Через полчаса 46-летний президент США умер от травмы.

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Освальд арестовали, в борьбе он убил полицейського. Через 2 дня, во время конвоя в федеральную тюрьму, Освальда смертельно ранил в живот владелец техасского стрип-бара Джек Руби. Отомстил за президента.

Большинство американцев верили в "теорию заговора". Мол, Кеннеди убили мафиози или шпионы из советского союза.

Вице-президент Линдон Джонсон на авиабазе в Далласе принес присягу в качестве 36-й президент США. 25 ноября объявили днем ​​национального траура по убитому президенту.

В Сан-Франциско 22 сентября 1975-го американка Сара Джейн Мур пыталась подстрелить президента США Джеральда Форда.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
ноября

Застрелили мужчину, убившего президента

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