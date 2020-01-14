Заработало самое мощное информагентство в Украине

14 января 1922 года в Харькове заработало радиотелеграфное агентство Украины – РАТАУ. Его создал Всеукраинский центральный исполнительный комитет как правительственное информационное ведомство.

Однако история агентства начинается еще с 1918 года. Его основали вместе со становлением Украинского Государства (Гетманата). Тогда оно называлось Украинское телеграфное агентство.

На протяжении всего существования агентство выполняло основную задачу – информирование населения. Процесс работы включал в себя сбор и обработку информации о событиях в Украине и мире. Впоследствии ее передавали различным печатным изданиям, радио- и телепрограммам Советского Союза.

Автор: ukrinform.ua Харьковская радио-телефонная станция, на базе которой создали РАТАУ

РАТАУ считали наиболее авторитетным и оперативным из всех средств массовой информации, которые тогда существовали. Журналисты агентства работали по правилу: ответить на главные вопросы: что произошло, где и когда. С годами такие корреспондентские пункты появились в каждом городе Украины. Включали штат репортеров, редакторов и технического персонала.

Над домом в Харькове, где находилось РАТАУ, установили большой экран, на котором в вечерние часы последние новости со всего мира освещались большим проекционным фонарем. Эта световая газета пользовалась огромной популярностью у харьковчан и гостей города.

Автор: ukrinform.ua Горожане приходили под РАТАУ услышать последние новости

РАТАУ с его уникальной по тем временам техникой было постоянным объектом экскурсий. Сюда приходили журналисты местных изданий, студенты, школьники. Всех интересовали сеансы передачи последних известий. Принимались же новости на немецкие телеграфные аппараты "Кляйншмидт", которые сегодня практически не сохранились и в музеях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

В июле 1925 года ЦИК СССР создал телеграфное агентство Союза Советских Социалистических Республик – ТАСС. А РАТАУ превратили в местное подразделение нового агентства. Тогда его функции ограничили лишь обменом информации о внутренних событиях УССР и деятельность УССР в ООН.

Автор: ukrinform.ua Прием радиовисника РАТАУ в редакции одной из регіональных х газет

В 1990 году РАТАУ переименовывают в Укринформ. За 6 лет на его базе создали Государственное информационное агентство Украины (ДИНАУ). В 2000-м, по приказу президента Украины Леонида Кучмы, ему присвоили статус национального и снова назвали Укринформом.

Автор: ukrinform.ua Нынешний офис Укринформа в Киеве

Сейчас Укринформ имеет самую большую сеть региональных и зарубежных корпунктов. Агентство выпускает десятки профессиональных информационных продуктов: ленты, информационные пакеты и вестники. Их направляют в государственные структуры, газеты разных уровней и телерадиокомпании, предприятия, организации, коммерческие фирмы, посольства и консульства, за границу.

Гимназист Николай Шемет в 1905 году стал редактором первой в Украине газеты на родном языке. Издание призвало к политическим и экономическим изменениям, в частности, автономии Украины в пределах России, передаче земли крестьянам, цивилизованным выборам органов власти, открытию украинских школ, 8-часовому рабочему дню. В газете печатали материалы местного характера.