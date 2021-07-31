Запустили виртуальные экскурсии по улицам города периода Руси

В Звенигороде представляют виртуальный музей. Фото: "Історична правда"

В селе Звенигород в 20 км от Львова 6-8 августа презентуют виртуальный музей.

С его помощью можно перенестись в Звенигород времен средневековья, сообщает историко-культурный парк "Древний Звенигород".

"Уже 6-8 августа ждем всех на большом открытии нового историко-культурного заповедника "Древний Звенигород". В программе: авторские экскурсии от исследователей летописного Звенигорода, захватывающие детские квесты, вечернее театрализованное действо, утренняя йога, мастер-классы, концертная программа", - говорится в сообщении.

Проект позволяет с помощью VR-очков осмотреть 12 мест Звенигорода первой половины XII в. Четыре из них - интерьеры церквей и дворцов, восемь - улицы, площади и панорамы.

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Также в парке обновили музей средневекового города.

Археологи исследовали детинец в Звенигороде возле Львова. Исследователи обнаружили деревянные элементы укреплений княжеских времен. Древнейшие относятся к XI веку.