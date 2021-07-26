Запустили новую модель самолета

Самолет "К-1" стал первым пассажирским самолетом СССР, рекомендованным к серийному производству Фото: wikipedia

26 июля 1925 года в Киеве состоялся дебютный полет советского пассажирского самолета "К-1". Несмотря на успех, серийного производства машины так и не наладили.

Эскиз "К-1" спроектировал в 1923-м конструктор Константин Калинин. Он работал начальником производства на киевском авиационном ремонтном заводе "Ремвоздухопуть-6". В цехах чинили и совершенствовали самолеты иностранного производства. Проект Калинина предусматривал построение собственного четырехместного, одномоторного подкосного высокоплана с классическим оперением. Уже в 1924 году Калинин разработал и представил конструкцию эллиптического крыла, которое могли изготовить из дерева. После успешной презентации конструктор получил в помощь еще нескольких специалистов.

Летом 1924-го окончательно готовый проект утвердил научно-технический комитет, а осенью начали построение первого образца самолета на двигателе "Сальмсон". Из-за значительных трудностей с материалами, а также из-за противоречий между руководством и работниками завода, "К-1" завершили в июне 1925 года.

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Для испытаний выбрали аэродром в Жулянах. Пилотировать самолет согласился молодой летчик киевского гарнизона, а Калинин решился сесть на место пассажира. "К-1" поднялся в воздух, набрал максимальную скорость 161 км/ч и достиг высоты 3 тыс. м. После того успешного приземлился. Выйдя из самолета, испытатели описали коллегам существующие проблемы. Их быстро устранили, а сам самолет решили перегнать на авиационный завод в Харькове.

16 сентября "К-1" пролетел по маршруту Харьков - Орел - Серпухов - Москва, успешно преодолев расстояние в 1,2 тыс. км. После того впервые в СССР самолет рекомендовали к серийному производству с целью эксплуатации на воздушных линиях гражданской авиации. Однако, кроме еще четырех, постройку ни одного из последующих экземпляров не закончили. На базе "К-1" начнут производить самолеты следующего поколения.

Несколько "К-1" приобрело общество "Добролет". Впоследствии их передали Центральной воздухостанции Москвы. Использовали для спонтанных перевозок пассажиров, санитарных целей и аэрофотосъемки.

Сконструированный украинцем Игорем Сикорским самолет "Илья Муромец" 12 февраля 1914-го впервые совершил полет по маршруту Санкт-Петербург - Киев. Имел 10 пассажиров на борту. В тот день пилотировал самолетом Игорь Сикорский. Установил два мировых рекорда - по числу пассажиров и по грузоподъемности, которая достигла 1,3 тыс. кг. На борту "Ильи Муромца" 1913 года выпуска был ресторан, ванная комната, туалет и отдельные спальни. Многие участники полета поднимались на верхний мостик и ходили по крыльям. Во время Первой мировой войны самолет использовали как разведчик и бомбардировщик. На свой борт он мог поднимать до 800 кг бомб.