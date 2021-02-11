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пятница, 12 февраля 2021 08:21

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

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Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда
Первыми пассажирами "Ильи Муромца" стали 10 военных летчиков. Автор: fandavion.free.fr

Сконструированный украинцем Игорем Сикорским самолет "Илья Муромец" 12 февраля 1914-го впервые совершил полет. Имел 10 пассажиров на борту.

Будущий авиатор Игорь Сикорский учился в Киевском политехническом институте. Проектировал вертолеты, которые в то время считали невозможными. На собственноручно сконструированных самолетах устанавливал рекорды дальности и скорости полета.

Работал на Русско-балтийском вагонном заводе в Риге. Там построил многомоторный самолет "Илья Муромец". Прототипом стала предыдущая его модель "Русский витязь". Однако новый самолет имел большие крылья, удобный пассажирский салон с электрическим освещением, комнаты для сна, ванну и туалет. Его оборудовали 4 двигателями. Авиаконструктор впервые применил сплошной фюзеляж на самолете. "Муромец" мог развивать скорость до 137 км/ч с 10 людьми на борту.

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Решил испытать самолет для перевозки пассажиров. Первыми пассажирами стали 10 военных летчиков и служащие Русско-Балтийского завода. Самолет совершил полет по маршруту Санкт-Петербург - Киев. В тот день пилотировал самолетом Игорь Сикорский. Установил 2 мировых рекорда - по числу пассажиров и на грузоподъемности, которая достигла 1,3 тыс. кг.

На борту "Ильи Муромца" 1913-го года выпуска был ресторан, ванная комната, туалет и отдельные спальни. Многие участники полета поднимались на верхний мостик и ходили по крыльям.

Во время Первой мировой войны самолет использовали как разведчик и бомбардировщик. На свой борт он мог поднимать до 800 кг бомб.

Первую в мире вертолетную спасательную операцию провели в США 29 ноября 1945-го. Осуществляли ее на вертолете R-5, конструкции киевлянина Игоря Сикорского.

Автор: Ольга Васькив
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