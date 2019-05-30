Запустили необыкновенный поезд

Первая в мире электрическая железная дорога. Фото: siemens.com

Посетители Берлинской выставки 31 мая 1879 года увидели первую в мире электрическую железную дорогу - маленький локомотив возил по кругу вагончики и при этом двигался без шума пара и клубов дыма.

Первый в мире электропоезд, созданный немецким инженером Вернером фон Сименсом (1816-1892) развивал скорость 6,5 км/ч. Локомотив питался от третьего рельса постоянным током.

Компания Siemens известна тем, что прошла путь от небольшой мастерской до транснационального концерна. Компания построила первую международную телеграфную линию в Европе, затем - строила электропоезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начали строительство автозавода

Через два года между станцией Лихтерфельде Анхальтськой железной дороги и кадетским колледжем в Берлине открыли трамвайное сообщение. Длина пути составляла 2,5 км, максимальная скорость вагона - 30 км/ч.

В 1883 году построили электрифицированную железную дорогу в ирландском графстве Антрим, в том же году вступил в строй первый регулярный европейский трамвайный маршрут близ Вены. В 1887 году трамвай появился в Будапеште. В 1892-м началось сооружение пражского трамвая.

Первый камень под новостройку завода "Фольксваген" 26 мая 1938 года в городе Вольфсбург Адольф заложил Гитлер.