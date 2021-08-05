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четверг, 05 августа 2021 13:43

Запускали самолеты и сплавлялись на плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
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Полтава, 1952 год
Фото: birdinflight.com
Иркутск
Иркутск, 1951 год
Владимир, 1958 год
1961 год

В сеть выложили фотографии из СССР 1960-1980 годов, сделанные неизвестным автором.

Архив с сотнями фотографий спас украинский фотограф Михаил Палинчак. Их публикует портал Bird in Flight.

"Фотограф, о котором я пока почти ничего не знаю - ни имени, ни возраста, ни того, как он выглядел, - жил обычной жизнью в городе Дубна Московской области. Мне неизвестно, где и кем он работал, но благодаря его хобби я могу перенестись на десятки лет назад и посмотреть на мир его глазами. Он делится со мной личными моментами своей жизни, образами семьи и друзей, а также простыми радостями советского человека", - отметил Михаил Палинчак.

На фото можно увидеть повседневную жизнь советских людей того времени в Дубне, Иркутске, Владимире, Сухуми, Львове и Полтаве, отдых в Ялте и в Геленджике.

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Ранее публиковали фотографии Ворохты Станиславского воеводства Польши - теперь Ивано-Франковской области, сделанные в 1930-х польским фотографом Генриком Поддембским.

Ворохта развивалась как спортивно-туристический центр с конца XIX в. Этому способствовала прокладка через поселение железной дороги, а затем построение большого арочного каменного моста, который и по сей день считается одним из самых длинных каменных мостов мира.

В 1930 годах в Ворохте уже работало несколько пансионатов для богатых туристов. Люди катались на лыжах, санках, или же просто отдыхали, наслаждаясь видами и прохладным горным воздухом.

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