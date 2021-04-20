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вторник, 20 апреля 2021 13:35

Заброшенная техника и больные дети - показали фото последствий Чернобыльской катастрофы
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26 апреля 35-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Чернобыльская катастрофа стала одной из крупнейших техногенных аварий в истории человечества. Реактор четвертого энергоблока взорвался и выбросил радиоактивные вещества.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть исторические фото, демонстрирующие ход катастрофы и ее последствия.

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На фотографии попали ЧАЭС и окрестности, пострадавшие люди и митинги, которые происходили за рубежом.

Чернобыльская АЭС до аварии.
Дозиметрическое контрольное измерение после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС
Слоновая нога - наиболее радиоактивное место в мире. Она состоит из ядерного топлива, продуктов ядерного деления, стержней регулирования мощности реактора, конструкционных материалов из поврежденных частей реактора, продуктов их химической реакции с воздухом, водой и паром. Сформировалась в подвале АЭС после взрыва.
Человек тестирует радиацию автомобиля вблизи Чернобыля.
Ликвидатор берет пробы почвы возле ЧАЭС.

История Чернобыльской АЭС началась в 1972 году. 15 августа в 11:00 торжественно залили первый кубометр бетона в фундамент энергоблока и заложили капсулу с письмом к будущим поколениям.

Первый блок ввели в эксплуатацию в 1977 году. Но уже через 5 лет на АЭС произошла первая авария - мощный выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Загрязнена большая территория, но власти назвали последствия воздействия на окружающую среду незначительными.

Ночью 26 апреля 1986-го взорвался реактор четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. До Киева от нее - 120 км, до границы с Беларусью - лишь 11. Эта авария стала самой масштабной в истории атомной энергетики. Радиация распространилась на 200 тыс. кв. км. Для ее ликвидации в общем привлекли более 600 тыс. человек. Правительство СССР пыталось скрыть катастрофу.

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20
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