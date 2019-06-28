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суббота, 29 июня 2019 08:20

За межрасовые половые связи наказывали тюрьмой

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За межрасовые половые связи наказывали тюрьмой
Так выглядит расовая неравенство в ЮАР с высоты птичьего полета. Фото: ua.112.ua

В Южной Африке 29 июня 1949 года вступил в силу закон, запрещающий расово смешанные браки. Он запрещал браки между белыми и представителями различных расовых групп - народность банту, индийцы, метисы, чернокожие. Это стало первым шагом к установлению в стране политики апартеида.

С 1948 по 1991 года в Южно-Африканской Республике царила официальная политика расовой дискриминации темнокожего населения. Правила апартеида:

1. Цветное населения, а именно: негры, банту, индейцы, метисы - не имели права голосовать. В 53-миллионной стране их было 23 млн.

2. Запрещались смешанные браки. Также запрещали такие браки за рубежом.

3. По закону, на почте неевропейцы и европейцы стояли в разных очередях.

4. Существовали отдельные учреждения для белых и небелых.

5. Основали специальные районы - резервации для черных. Переселили туда 150 тыс. человек.

6. Черные не могли находиться в одних автобусах с белыми.

7. Темнокожие не имели права владеть землей

Виновных наказывали крупными штрафами и заключениями. Политика апартеида власти против местного чернокожего населения продолжалась 45 лет.

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Белые и черные не могли посещать одни магазины, работать или отдыхать на одном пляже. Черные не имели доступа к квалифицированной медицинской помощи и престижного образования. "Цветные" также подвергались дискриминации, их пытались селить в пригородах. В ЮАР была уголовная ответственность за межрасовые половые связи, чтобы предотвратить увеличение численности смешанного населения.

В начале 90-х страна оказалась на пороге гражданской войны. Чтобы ее не допустить, объявили досрочные выборы. Президентом ЮАР стал главный борец против апартеида Нельсон Мандела.

Хэтти Макдэниел стала первой негритянкой, награжденной "Оскаром" 7 февраля 1940. Его получила за роль второго плана в фильме "сорванный". В тот день лента получила 8 "Оскаров".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
июня

За межрасовые половые связи наказывали тюрьмой

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