За гроб с телом Чарли Чаплина похитители просили 600 тысяч швейцарских франков

Могила Чарли Чаплина. Фото: Википедия

1 марта 1978 года гроб с останками комика Чарли Чаплина неизвестные похитили из могилы на кладбище швейцарского села Корсье-сюр-Вевей. За несколько дней позвонили его вдове Уне Чаплин с требованием заплатить выкуп за информацию о месте нахождения гроба. Просили 600 тыс. швейцарских франков - $ 482 тыс. За год до смерти Чаплин предположил, что такое может произойти. Приказал жене выкуп грабителям не выплачивать.

Актер Чарльз Чаплин в 23 года выступил в Голливуде и остался жить в США. Славу Чаплину принесло немое кино. Снялся в более чем 60 фильмах. Основал кинокомпанию United Artists, снимал ленты по собственному сценарию. Дважды награжден премией "Оскар". С 1952 года вместе с на 36 лет моложе его четвертой женой Уне поселился в Швейцарии - в имении на берегу Женевского озера. В США ему закрыли въезд через якобы коммунистическую пропаганду. Умер 88-летний актер на Рождество - 25 декабря 1977 года.

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Через 11 недель после похорон сторож на кладбище увидел разрытую могилу Чаплина. За раскрытие преступления взялась тайная полиция. Вдове приказали вести переговоры с преступниками, чтобы выиграть время на их поиски. Телефон прослушивали и искали будку, из которой шел сигнал. Обнаружили злоумышленника неподалеку - в городе Лозанне. 17 мая швейцарская полиция задержала вымогателей. Безработный 24-летний поляк Роман Вардас и 38-летний болгарин Ганчо Ганев решили таким образом разбогатеть. Прочитали в газете, что семья какого-то итальянского богача выплатила похитителям большую сумму за гроб с покойным. Ночью 1 марта Вардас и Ганев потратили 2:00, чтобы раскопать могилу и извлечь гроб. В кузове легкового ее перевезли и закопали на кукурузном поле на восточном берегу Женевского озера. В декабре того же года Ганев и Вардас были признаны виновными в хищении могилы и попытке вымогательства. Вардаса приговорили к 4,5 годам каторжных работ, Ганева - до 1,5 года лишения свободы условно. Уна Чаплин распорядилась перезахоронить тело мужа под бетонной плитой двухметровой толщины в той же могиле.

Чарли Чаплин (1889-1977) - легендарный английский и американский киноактер и кинорежиссер. Признан одним из лучших комиков в истории мирового кино, трижды награжден премией "Оскар". Он играл роли, писал сценарии, продюсировал собственные фильмы. Чаплин был одним из классиков эры немого кино. За свою карьеру, которая длилась более 65 лет, он прошел путь от викторианских сцен британских мюзик-холлов до Голливуда - центра мирового киноискусства. Чаплин был женат четыре раза, у него было 11 детей.