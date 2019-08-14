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среда, 14 августа 2019 16:07

"За дерзкие поступки и непослушание" - как императрица объяснила ликвидацию Сечи

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&quot;За дерзкие поступки и непослушание&quot; - как императрица объяснила ликвидацию Сечи
Указ о ликвидации Сечи выдали 14 августа 1775-го Фото: akzent.zp.ua

Императрица Екатерина II издала указ о ликвидации Запорожской Сечи 14 августа 1775-го. В нем отмечалось, что должно исчезнуть само название запорожских казаков. Высшую сечевую старшину, в частности последнего атамана Петра Калнышевского репрессировали.

Императрица объявила о "преступлениях" запорожских казаков в документе:

"1. Забывая свои предыдущие важные и пагубные преступления, они слишком далеко зашли со своей дерзостью, присвоив и требуя в собственность земли, не только те, которые мы приобрели в последнюю войну против Османской империи, но и Новороссийской губернии.

2. Присвоив земли, они решились не только делать препятствия указанным нами ограничением, но и строили произвольно собственные хуторы-зимовники.

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3. Принимали к себе в казаки, несмотря на частые наши правительственные запреты, не только крестьян, но и людей женатых и семейных. Через различные искушения подговаривали к бегству из Малороссии только для того, чтобы привести в порядок собственное земледелие, в чем и достигли много успехов. Поэтому крестьян, занимающихся земледелием, насчитывается теперь на местах бывших запорожских владений до 50 тыс. душ.

4. Наконец, те же запорожцы начали произвольно присваивать земли, издавна принадлежали нашему Донскому войску, непоколебимому в должной нам верности".

На самом деле существование такой вольницы, как Запорожская Сечь, шло наперекор политике централизации Российской империи и становлению абсолютной монархии.

Все владения Запорожской Сечи передали под управление Новороссийской губернии. Земли раздавали русским помещикам, а местное население закрепощали или превращали в военных поселенцев. Значительная часть казаков перешла Дунай, где в турецких владениях они основали Задунайскую Сечь.

В 1734-м за гетмана Даниила Апостола российское правительство позволил запорожцам вернуться с Олешок и учредить Новую Сечь на реке Подпольной (1734-1775-е). В ней проживало 15-20 тыс. казаков. Сечь была зависимой от России и должна была участвовать в войнах против Турции. В 1752-м. в северо-восточной части Запорожья было создано "Новую Сербию", а в следующем году - "Славяносербию". Заселяли эти земли бежавшие от Осман - сербы, венгры, молдаване, греки, болгары. В 1760-х полосу запорожских земель изъяли для Новороссийской губернии. На протесты запорожцев правительство не реагировало. Казаки говорили "Вечная память нашим степям. Проспали".

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Дата
14
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