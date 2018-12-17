За день самолеты сбросили 10 тысяч бомб

Бомбардировка Северного Вьетнама 18 декабря 1972. Фото: Газета.ua

Президент Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама 18 декабря 1972 года. Операция была жестокой за весь период американо-вьетнамской войны. Длилась 11 дней и унесла жизни 1600 гражданских лиц. Погибли и были взяты в плен 70 американских летчиков.

2 сентября 1945 года после капитуляции Японии во Второй мировой войне, коммунистическая военно-политическая организация Вьетминь свергла власть прояпонской Вьетнамской империи и провозгласила создание независимого Демократической Республики Вьетнам. После ряда успехов Вьетконга США усилило поддержку в 1961 году начали размещение своих войск на территории Южного Вьетнама.

На ход операции большое влияние оказала помощь Южному Вьетнаму со стороны США. Американская авиация наносила авиабомбы удары по северовьетнамских войсках, американские советники помогали в планировании операций одновременно США увеличили поставки оружия и финансовую помощь своему союзнику.

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Операция под названием "Linebacker II" длилась 11 дней- с 18 декабря и унесла жизни 1600 гражданских лиц; при этом погибло и было взято в плен 70 американских летчиков. 29 декабря операция Linebacker II была прекращена, за это время на Вьетнам было сброшено 100000 тонн бомб.

Бомбардировка были использованы для того, чтобы заставить Северный Вьетнам вернуться к переговорам в Париже. В начале января 1973 переговоры возобновились. 27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение, по которому американские войска покидали Вьетнам (до этого времени все сухопутные боевые части уже были выведены, и в стране оставалось 24 тыс. американцев). Выполняя подписанное соглашение, 29 марта того же года США завершили вывод своих войск из Южного Вьетнама. Последний солдат армии США покинул территорию Вьетнама в августе 1972 года.

После двухмесячного наступления 30 апреля 1975 войска Северного Вьетнама заняли Сайгон и, подняв флаг над Дворцом независимости, провозгласили завершения Вьетнамской войны, которая длилась с 1957 года.