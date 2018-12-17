За день самолеты сбросили 10 тысяч бомб

 
Ексклюзивы
1/5
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1152
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
3 Просмотров: 648
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2358
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 153
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1476
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 828
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2250
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 801
Фото
Все фото
6
11
7
4
6
Как в довоенном Львове проводили автогонки - подборка фото
Как в довоенном Львове проводили автогонки - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Бетховен посвятил любимой &quot;Лунную сонату&quot;, но денег не дал
Бетховен посвятил любимой "Лунную сонату", но денег не дал
Новый мурал посвятили выходу исторического украинского фильма
Новый мурал посвятили выходу исторического украинского фильма
Нострадамус стал ясновидящим после смерти жены и детей
Нострадамус стал ясновидящим после смерти жены и детей
Видео
Все видео
Шевелев выделил троих врагов возрождения Украины
Шевелев выделил троих врагов возрождения Украины
Рассказали об одессите, ставшем прототипом Джеймса Бонда
Рассказали об одессите, ставшем прототипом Джеймса Бонда
Василий Симоненко умер в 28 лет
Василий Симоненко умер в 28 лет
Археологи показали древнюю позолоченную колесницу, которую откопали на кладбище
Археологи показали древнюю позолоченную колесницу, которую откопали на кладбище
Во Франции сняли уникальный ролик о жизни Анны Киевской
Во Франции сняли уникальный ролик о жизни Анны Киевской
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1233
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2250
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1422
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2952
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1080
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 576
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 08:20

За день самолеты сбросили 10 тысяч бомб

2 Комментировать
За день самолеты сбросили 10 тысяч бомб
Бомбардировка Северного Вьетнама 18 декабря 1972. Фото: Газета.ua

Президент Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама 18 декабря 1972 года. Операция была жестокой за весь период американо-вьетнамской войны. Длилась 11 дней и унесла жизни 1600 гражданских лиц. Погибли и были взяты в плен 70 американских летчиков.

2 сентября 1945 года после капитуляции Японии во Второй мировой войне, коммунистическая военно-политическая организация Вьетминь свергла власть прояпонской Вьетнамской империи и провозгласила создание независимого Демократической Республики Вьетнам. После ряда успехов Вьетконга США усилило поддержку в 1961 году начали размещение своих войск на территории Южного Вьетнама.

На ход операции большое влияние оказала помощь Южному Вьетнаму со стороны США. Американская авиация наносила авиабомбы удары по северовьетнамских войсках, американские советники помогали в планировании операций одновременно США увеличили поставки оружия и финансовую помощь своему союзнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наступлением с севера завершилась война во Вьетнаме

Операция под названием "Linebacker II" длилась 11 дней- с 18 декабря и унесла жизни 1600 гражданских лиц; при этом погибло и было взято в плен 70 американских летчиков. 29 декабря операция Linebacker II была прекращена, за это время на Вьетнам было сброшено 100000 тонн бомб.

Бомбардировка были использованы для того, чтобы заставить Северный Вьетнам вернуться к переговорам в Париже. В начале января 1973 переговоры возобновились. 27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение, по которому американские войска покидали Вьетнам (до этого времени все сухопутные боевые части уже были выведены, и в стране оставалось 24 тыс. американцев). Выполняя подписанное соглашение, 29 марта того же года США завершили вывод своих войск из Южного Вьетнама. Последний солдат армии США покинул территорию Вьетнама в августе 1972 года.

После двухмесячного наступления 30 апреля 1975 войска Северного Вьетнама заняли Сайгон и, подняв флаг над Дворцом независимости, провозгласили завершения Вьетнамской войны, которая длилась с 1957 года.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За день самолеты сбросили 10 тысяч бомб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Украинцы сегодня отмечают день отца Святого Николая

Мать слышала, как прозвучало 4 выстрела. Связь прервалась" - последние минуты боя

За день самолеты сбросили 10 тысяч бомб

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 55147
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 25940
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 24224
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 16906
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 16505
История
Украинцы сегодня отмечают день отца Святого Николая
Украинцы сегодня отмечают день отца Святого Николая
 Просмотров: 252
Мать слышала, как прозвучало 4 выстрела. Связь прервалась" - последние минуты боя
Мать слышала, как прозвучало 4 выстрела. Связь прервалась" - последние минуты боя
6
 Просмотров: 585
Как в довоенном Львове проводили автогонки - подборка фото
Как в довоенном Львове проводили автогонки - подборка фото
6
 Просмотров: 747
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 14202
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
11
 Просмотров: 12330
Больше всего комментируют
19
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
7
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
4
Порошенко рассказал, как Путин побоялся говорить с ним по телефону
Голосов: 245
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua