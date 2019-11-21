За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

22 ноября 1963 -го в Далласе (штат Техас) убит 35-й президент США Джон Кеннеди. Он был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.

Убийство в течение десяти месяцев расследовала специально созванная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном ( "Комиссия Уоррена"), которая пришла к выводу, что преступление было совершено преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом. Следующие официальные расследования подтвердили, что убийцей был Освальд, но, вероятно, за ним стояли какие-то заговорщики. Существует ряд конспирологических теорий, ставящих под сомнение выводы комиссии Уоррена и представляют альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских или советских спецслужб, однако ни одна из них не была доказана. Социологические опросы показывают, что подавляющее большинство американцев (более 70%) не верит в официальную версию убийства, а считают, что была теория заговора.

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Как это было:

22 ноября. 11:40. В аэропорту Лав-Филд из самолета вышел Джон Кеннеди с женой Жаклин.

11:50. Президентский лимузин отправился в город. В машине были агенты Секретной службы США, за рулем - Уильям Грир, на пассажирских сиденье спереди - Рой Келлерман, Джон и Жаклин Кеннеди позади и губернатор Техаса Джон Конналли с женой Нелли - на двух средних пассажирских сиденьях. Позади вплотную ехал автомобиль с агентами Секретной службы, затем- машина с Линдоном Джонсоном, а за ними - машины с членами делегации и журналистами. Даллас был теплым и солнечным того дня, поэтому президент сделал непоправимую ошибку, убедив организаторов, которые, кстати, были против, снять пластиковую крышу автомобиля, чтобы народ хорошо видел своего президента. Лимузин повернул направо - на Хьюстон-стрит, и тогда Нелли Конналли, вернувшись к Кеннеди, сказала:

"Мистер президент, согласитесь, что Даллас вас любит".

Джон ответил: "Конечно".

Тотчас кортеж свернул на Элм-стрит.

12:30. Когда лимузин проезжал мимо школьного книгохранилища, на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит, раздались выстрелы. Позже свидетели утверждать, что слышали два, три, пять и даже шесть выстрелов. Позже следователи установят, что первая пуля вошла в спину Кеннеди и, пройдя насквозь, вышла через шею. Именно эта пуля ранила в спину, правое запястье и левое бедро Джона Конналли, сидевший спереди Кеннеди. Через пять секунд раздался второй выстрел. Пуля попала президенту в голову. Выходное отверстие в голове был величиной с кулак - поэтому салон был в пятнах от кусочков мозга. Именно в этот момент в шоке Жаклин пыталась покинуть мащину, начав вылезать на заднюю часть кабриолета.

12:31. После выстрела с подножки своей машины спрыгнули агенты Секретной службы Клинт Хилл и Руфус Янгблад, которые подбежали к президентской машине..

12:36. Еще живого президента доставили в Парклендский госпиталь, где ему оказали экстренную медицинскую помощь, но тщетно.

13:00. Врачи официально констатировали смерть.

13:31. В госпитале на экстренной пресс-конференции прес-секретар Белого дома Малколм Килдафф сообщил мир о смерти Джона Кеннеди.

13:40. Сенат США прекратил работу, Нью-Йоркская биржа закрылась.

13:50. Арестовывают Ли Харви Освальда - подозреваемого в убийстве президента.

14:38. Вице-президент США Линдон Джонсон автоматически становится главой государства. На борту президентского самолета в аэропорту Далласа он принес присягу Сари Т. Хьюз, федеральному судье по Северному округу Техаса. Это первый и единственный в мире случай, когда новый президент США сложил присягу женщине да еще в самолете.

15:40. Самолет с гробом вылетел в Вашингтон.

20:00. Официально предъявлено обвинение Ли Харви Освальду.

Однако версии следствия о виновности Освальда на суждено ни подтвердиться, ни опровергнуться. 24 ноября, когда Освальда под руки выводили из участка полицейские, его застрелил владелец местного ночного клуба Джек Руби. Якобы он руководствовался праведным гневом и жаждой мести за смерть президента.

Кстати, сторонники "теории заговора" говорят, что это неспроста. Известно, что Руби имел темные дела с организованной преступностью, поэтому не исключено, что ликвидация Освальда является звеном в заговоре спецслужб, что организовали убийство Кеннеди. Интересно, что Руби судили и даже вынесли смертный приговор, однако странным образом его обжаловали и позже дело вообще забыли. А Руби впоследствии умер своей смертью.

25 ноября президента похоронили. Проститься пришло 250 000 человек.

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За что же его убили?

В своей книге "Зачем убили Джона Кеннеди. Правда, которую важно знать" (в США эта книга-одна из самых известных, которая упоминается в контексте убийства 35-го президентаи) ее автор Джеймс Дуглас выделяет 6 главных событий, которые определили судьбу Кэнди.

Не обходя стороной историю с Освальдом, автор однако основной акцент делает на тех действиях Кеннеди, которые, по его мнению, настроили против президента военных и спецслужбы.

1.Вторжение в залив свиней "кубинских" эмигрантов с территории Гватемалы (на самом деле спецоперация ЦРУ). После того как войска Кастро эту атаку успешно отразили, цэрэушники и военные давили на Кеннеди, чтобы тот ввел на Кубу американские войска и завершил операцию по свержению Кастро. Схема была простая, она потом много раз повторялась: повстанцы (настоящие или ряженые) восстают против тирании, режим подавляет восстание, американцы от лица "всего свободного мира" вводят войска в поддержку восставших и свергают неудобное им правительство. А Кеннеди не ввел войска, то есть признал поражение. Первая черная метка.

2. Коммунизм - исчадие ада, с коммунистами нельзя вести переговоры. Особенно если они размещают ракеты под носом у американцев, на Кубе. То, что американцы разместили ракеты под носом у Советов, в Турции, — это можно, свободный же мир защищаем. Спецслужбы и военные всячески убеждают Кеннеди напасть на Кубу: как минимум уничтожить пусковые установки, как максимум быть готовыми к превентивному ядерному удару. Однако Кеннеди ограничивается только морской блокадой острова. Самое ужасное — он втайне общается с Хрущевым. Переписка началась ранее, инициатором ее был Хрущев, но Кеннеди оценил такое доверие советского лидера и ответил. Они обменялись 21 письмом, где смогли взглянуть друг на друга как на людей, у которых есть своя точка зрения и которую как минимум надо понять. Разве это по-американски — без ведома разведки и Госдепа общаться с врагом? Даже если это общение позволило миру избежать ядерной войны. Вторая черная метка.

3.Речь в американском университете 10 июня 1963 года, которая не была согласована ни с Госдепом, ни с ЦРУ. По сути, она стала публичной декларацией того, что США готовы закончить холодную войну и мирно сосуществовать с СССР. Неслыханная позиция! Это как если бы Трамп завтра написал в твиттере, мол, хотя мы не поддерживаем аннексию Крыма, но мир у нас общий, давайте забудем про разногласия там, где это возможно.

4. Подписание с СССР соглашения о частичном запрещении ядерных испытаний в атмосфере, под водой и на воде и также в космическом пространстве (то есть кроме подземных). По мнению Кеннеди, это был крайне важный шаг к миру. По мнению военных — отступление, сдача всех позиций коммунистам. Четверная черная метка.

5. Прощупывание почвы для переговоров с Фиделем Кастро, своим недавним врагом, и опять без какой-либо санкции спецслужб. Пятая черная метка.

6. План вывести войска из Вьетнама. В 1963 году во Вьетнаме было не так много американских военных, в основном это были советники, но Кеннеди решил и их вернуть домой. Он не верил, что есть смысл продолжать помогать Южному Вьетнаму. Военные, напротив, убеждали его усилить военное присутствие и всеми силами сдерживать коммунистов из Северного Вьетнама. История показала, что Кеннеди был прав: американцы войну проиграли, и более 50 000 американских солдат так и не вернулись домой. Шестая черная метка.

* Кстати, среди участников той войны был и молодой Оливер Стоун, который пошел туда добровольцем, но быстро разочаровался в смысле этой кампании. Его история стала основой для фильма "Взвод", который получил четыре "Оскара".

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Интересно

Леди Бабушка

Леди Бабушка (англ. Babushka Lady) - неизвестная женщина, которая присутствовала во время убийства Джона Кеннеди, и которая, возможно, сделала снимки событий, произошедших тогда в Дили Плаза. Свое прозвище получила за платок, похожий на те, что носят на голове российские женщины старшего возраста (в буквальном переводе с русского бабушка - бабушка).

Леди Бабушка с камерой была замечена свидетелями и на видео убийства президента США. Она стояла на газоне. Даже после выстрелов она продолжала съемку на свою камеру. Затем она пересекла Элм-стрит и присоединилась к толпе на холме. Ни она, ни фильм, который она сняла, до сих пор не идентифицированы и не найдены. На каждой из известных фотографий она повернута спиной к объективу.

Проклятие клана Кеннеди

Историки, публицисты, биографы сравнивают клан Кеннеди с "королевской семьей" Америки. Семья Кеннеди имела целый талмуд тайн, часть из которых умерла вместе с ее членами семьи. У родителей президента - Джозефа и Розы Кеннеди родилось девять детей, пятеро из которых трагически погибли. Старший сын Джозеф погиб на фронте. Дочь Розмари потеряла рассудок и умерла в психбольнице. 28-летняя сестра Кэтлин погибла в автокатастрофе. Роберта и Джона убили. Многие говорят, что "проклятие семьи Кеннеди" коснулось и потомков президента. Его сын Джон-младший погиб в авиакатастрофе,первый сын Роберт умер от передозировки наркотиков, а другой - разбился, катаясь на лыжах.