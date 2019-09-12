За что спалил себя российский ученый

Педагог Альберт Разин устроил акт самосожжения в знак протеста против геноцида удмуртской культуры московитами Фото: Facebook

Директор Института человека Удмуртского университета Альберт Разин совершил акт самосожжения в знак протеста против русификации удмуртской нации. Вынес с собой плакат: "И если завтра мой язык исчезнет, ​​то я готов сегодня умереть". Мужчина умер в больнице.

Историк Ростислав Мартынюк поделился информацией об удмуртах и их прошлом в Facebook.

Удмуртия - финно-венгерская страна на северо-востоке Европы. Имела национальную пиктографическую письменность - пусы с I тыс. до н.э. и собственную религию инмаризм, которая дожила до ХХ в. Сейчас имеют самый развитый литературный язык среди финно-пермских народов.

В XVI в. Московия оккупировала ее в результате серии войн с Казанским ханством. Восстановить независимость удалось 1610-го в союзе с Великой Коми, но потеряла ее 1638-го. Вторая война с Московией состоялась в 1773 - 1775-х. Тогда народ подвергли первой насильственной христианизации.

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Как и любой другой народ, удмурты пытались развивать собственную национальную культуру, чему мешали завоеватели. В XVIII в. их первую языковую азбуку составил украинский просветитель Вениамин Пуцек-Григорович. А национальный эпос Dorvyžy упорядочил археолог и этнограф Михаил Худяков. Сборники литературы выходили в Венгрии.

Классика удмуртской литературы Кузебай Герда расстреляли вместе с Николаем Зеровым, Лесем Курбасом и Валерьяном Пидмогильным в урочище Сандармох.

В 1926-м 95% удмуртов владели родным языком, тогда как в 1989-м только 68%, а в возрастной категории от 7 до 17 лет - только половина и это число постоянно уменьшается. Россия последовательно дискриминирует удмуртский язык, препятствуя созданию полного цикла среднего образования на удмуртском. С 2019-го удмуртский язык исключен из перечня обязательных предметов. В городах Удмуртии поддерживается нетерпимость к публичному использования удмуртского языка, его носители подвергаются унижениям.

Любые попытки противодействовать национальном геноциду наталкиваются на террор спецслужб и московской общины.

Летом 2018-го Разин с группой других ученых направили открытое письмо председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам. Требовали не поддерживать законопроект, по которому отменялось обязательное изучение языков коренных народов России в средних школах.