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вторник, 10 сентября 2019 15:44

В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка

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Автор: gdb.rferl.org
  Альберт Разин умер после акта самосожжения за несколько часов в реанимации
Альберт Разин умер после акта самосожжения за несколько часов в реанимации

В российском Ижевске у здания Государственного совета Удмуртии ученый Альберт Разин совершил самосожжение. Требовал защитить удмуртский этнос.

Рядом с Разиным обнаружили плакать. На одном из которых написано: "И если завтра мой язык исчезнет, ​​то я готов сегодня умереть", - сообщает сайт Idel.Реалии.

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Сегодня в Ижевске должна была состояться сессия Госсовета. Заседание перенесли на 24 сентября.

Через несколько часов после происшествия ученый скончался в больнице. Ему было 79 лет. Он - кандидат философских наук, доцент, заслуженный деятель науки Удмуртии, активный участник удмуртского национального движения "Удмурт Кенеш" и клуба ученых "Тодосчи".

Летом 2018-го Разин с группой других ученых направили открытое письмо председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам. Требовали не поддерживать законопроект, по которому отменялось обязательное изучение языков коренных народов России в средних школах.

В селе Кузьки Конотопского района Сумской области 63-летняя женщина совершила самосожжение. Облила себя дизельным топливом и подожгла.

Женщину доставили в Конотопской районной больницы. У нее диагностировали 80% термических ожогов тела.

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10
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