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вторник, 12 января 2021 13:57

За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн
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Последнюю перепись населения в Советском Союзе начали 32 года назад - 12 января 1989-го. Продолжалась 8 дней - до 19 января.

Информационный листок для населения о Всесоюзный переписи 1989 года
Фото: uk.wikipedia.org
Переписной лист 1989 года
Предварительные данные переписи обнародовали уже в апреле 1989 года
Украинцы среди национальностей УССР составляли 72%

Всесоюзная перепись проводили путем опроса по месту фактического проживания граждан. Для этого разработали анкеты - переписные листы, где учитывались возраст, пол, семейное положение, образование, национальность, язык общения, источники существования - место работы. В отдельном поле обозначались сведения о месте проживания - тип дома, материалы стен, благоустройство, в чьей собственности находится жилье.

На каждого члена семьи заполнялась отдельная анкета, на вопросы жилья отвечал только один член семьи, постоянно проживающего в доме.

Автор: uk.wikipedia.org
  Переписной лист 1989 года
Переписной лист 1989 года

Анкетирование осуществляли специально подготовленные работники - "вычислители". Для этого привлекали сотрудников государственных предприятий, учреждений, организаций. Сведения записывали со слов опрашиваемых, без необходимости в предоставлении документов, подтверждающих правильность ответов.

Предварительные итоги переписи, данные о численности и размещения населения в отдельных регионах, обнародовали в апреле 1989-го.

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В начале 1990-го на основе автоматизированной обработки переписных листов опубликовали окончательные итоги о численности и возрастной состав населения, состояние в браке, количества и размеры семей, уровне образования, национальности и языка, источники средств существования.

Согласно переписи, численность в СССР население состоянием на 12 января 1989 года составляла 286,7 млн ​​человек. За 10 лет, прошедших после переписи 1979-го, она увеличилась на 24,3 млн человек, или на 9%. Установлено 73,1 млн семей, что на 6,8 млн, то есть на 10%, больше, чем было 1979 года.

Автор: uk.wikipedia.org
  Предварительные данные переписи обнародовали уже в апреле 1989 года
Предварительные данные переписи обнародовали уже в апреле 1989 года

Наибольшая численность населения проживала в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике - РСФСР - 147,4 млн человек. На 2-м месте по численности оказалась Украинская Советская Социалистическая Республика - УССР.

В республике проживало 51,7 млн человек - это на 1,9 млн больше, чем 1979-го. Украинцы, которые были титульной нацией республики, составляли около 72% всех жителей.

Автор: uk.wikipedia.org
  Украинцы среди национальностей УССР составляли 72%
Украинцы среди национальностей УССР составляли 72%

Наибольшим национальным меньшинством в УССР были русские - 22%. В УССР преобладало городское население, что составляло около 67%. На 1 тыс. мужчин приходилось 1163 женщины. Населения младшего возраста составило 23%, трудоспособного возраста - 55,8%, а пенсионного возраста - 21,25%.

Украинский язык считали родным 64,7% жителей республики, русский - 32,8%.

В Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года численность населения составила 41 млн 670,8 тыс. человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. человек - 0,55%. По данным Государственной службы статистики, значительным остается превышение числа умерших над числом живорожденных - на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

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12
января

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