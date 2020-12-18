Население Украины сократилось на 232 тысячи

За 10 месяцев 2020 года в Украине родилось 247,3 тысячи человек, умерло более 485 000. Фото: Facebook

В Украине по состоянию на 1 ноября 2020 численность населения составила 41 млн 670,8 тысячи человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. Человек (0,55%).

Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики в пятницу, 18 декабря.

Так, значительным остается превышение числа умерших над числом живорожденных - на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

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"За 10 месяцев текущего года в Украине родилось 247,3 тыс. человек (за тот же период прошлого года - 262,3 тыс.), умерло - 485,7 тыс. человек, из них 1,6 тыс. Детей в возрасте до 1 года (за тот же период прошлого года - 486,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно)", - говорится в сообщении.

2021 власть начнет подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения. Накануне его собрались в 2023.