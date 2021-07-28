Крепость Азов взяли через два дня после длительных артиллерийских обстрелов. Гарнизон Азова сдался. Фото: https://www.hugedomains.com

Казацко-московские силы 29 июля 1696-го взяли турецкую крепость Азов - на левом берегу реки Дон, в 8 км от впадения ее в море.

Азов расположен на левом берегу реки Дон, в 8 км от впадения ее в море. Город имел замкнутую крепостную стену общим окружностью в 1560 г.. Азов состояло из трех городов: собственно Азов, Тапрагалов и Ташкалов. Крепостные стены насчитывали 11 башен, города были разделены между собой стенами. Со стороны Дона стена достигала 26 м.

В XVII веке Азов запорожцы пытались захватить несколько раз. 1634-го Иван Сулима взял уголковый башню города, но стены башни обрушились, и камни засыпали вход в укрепления. В этом походе на Азов кроме запорожцев участвовали и донские казаки, а гетьман Сулима зимовал на Дону. Есть также сведения и о морских походах запорожцев на Азов 1615.

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1694-го Петр Первый решил возобновить активные боевые действия с турками и нанести удар не по крымским татарам, а по турецкой крепости Азов. Издал указ царя, по которому холопы, которые вступали в армию, получали свободу. Сухопутная армия увеличилась вдвое, достигнув 70 тыс. Человек. В нее также вошли запорожские и донские казаки.

27 июля 1500 донских и часть запорожских казаков самовольно ворвались в крепость и засели в двух бастионах.За два дня после длительных артиллерийских обстрелов, гарнизон Азова сдался.

Казацкая флотилия под предлогом запорожского гетмана Якова Бородавки 9-го августа 1620 двинулась на Стамбул. Запорожцы разгромили часть гарнизона и ограбили пригород. Некоторые архивные документы утверждают, что страх перед казаками был настолько велик, что турецких матросов приходилось бить палками чтобы заставить сойти на галеры и выйти против украинских чаек. Потери казаков были небольшие, на Сечь забрали несколько сотен освобожденных рабов.