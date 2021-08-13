Взорвали Михайловский Златоглавый собор

На месте Михайловского Златоверхого собора хотели построить правительственный центр Фото: old.uinp.gov.ua

14 августа 1937 года по приказу советской власти в Киеве взорвали собор Михайловского Златоверхого монастыря XII в. Преступление приурочили к большому православному празднику - Медовому Спасу.

Монастырь большевики закрыли еще в 1922 году в ходе антирелигиозных кампаний но уничтожать его не решались. Идея сноса возникла в 1934-м, когда столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. На месте собора хотели построить правительственный центр - два огромных сооружения с пышными колоннами, посередине которых должен был стоять 34-метровый памятник Ленину.

Решение о подрыве культового сооружения принималось на уровне ЦК КП(б)У. Рядами партийцев прошелся вывод, что собор был перестроен преимущественно в барочные времена, а не почти тысячу лет назад, а значит "никакого исторического и культурного значения не представляет". Среди тех, кто выступил за подрыв были Павел Постышев, Всеволод Балицкий, Владимир Затонский.

В то же время НКВД начали запугивать искусствоведов и неравнодушных к судьбе храма людей. Единственным среди украинских ученых, кто отказался подписать акт сноса, стал Николай Макаренко. 4 января 1938 года его расстреляют чекисты в Томске.

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После уничтожения собора, "грандиозного" правительственного центра так и не построили. Из-за неудовлетворительного внешнего вида единственного сооружения - нынешнего Министерства иностранных дел, строительство остановили.

Руины собора простояли до конца XX в. В 2000 году к годовщине Рождества Христова храм восстановили в стиле казацкого барокко.

В СССР запретили продавать Библию и ввозить ее из-за границы 11 марта 1931-го. Книгу приравняли к антисоветской литературе. Перед тем, большевики успели отделить церковь от государства и образования, арестовать патриарха Тихона и членов Синода бывшей Российской империи, расстрелять множество священников. Также они провели масштабную кампанию по изъятию церковных ценностей и превращению храмов в здания светского назначения. Во многих из них читали лекции о вреде религии. Организовали и союз воинствующих атеистов. Запрет священной книги христиан становился вопросом времени.