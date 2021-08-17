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среда, 18 августа 2021 08:20

Взорвали главный стратегический объект Украины

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Взорвали главный стратегический объект Украины
Немцы восстановили разрушенную часть гребут, установили оборудование собственного производства. За год ДнепроГЭС заработал. Фото: https://ic.pics.livejournal.com

Красная Армия отступая из Запорожья 18 августа 1941-го подорвала главный стратегический объект Украины - ДнепроГЭС. В плотину заложили 20 т. Взрывчатки.

Дамба крупнейшей в Европе гидроэлектростанции перегородила Днепр 1932-го. Были затоплены пороги, усложняли сквозное судоходство по реке и полсотни населенных пунктов. По мосту через Днепр в августе 1941 года в Запорожье прорвались две немецкие танковые дивизии - 9-я и 14-я. Штурмовые группы захватили запорожские пригород на правом берегу и остров Хортица. Недавно сформированная 274-я стрелковая дивизия сосредоточилась на острове, артиллеристы заняла оборону на левом берегу Днепра. Советские войска оказались в ловушке.

Главный инженер Днепрогэса Григорий Шацкий получил официальный приказ от командования остановить ГЭС. Он сделал так, чтобы двигатели перегрелись и вышли из строя. Еще в начале августа инженерное управление фронта получило подписанную Генсеком Иосифом Сталиным секретную шифрограмму: "В случае крайней необходимости разрешается осуществить высадку Днепрогэса". Красноармейцы-подрывники Борис Эпов и Алексей Петровский приступили к выполнению спецзадание. Транспортными самолетами из Москвы доставили 20 т тротила - мощной в то время взрывчатки. Ее заложили в тело плотины. Инженеры неправильно посчитали нужное количество взрывчатки - заложили в пять раз больше

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Эпов приказал Петровском поджечь тротил. Взрыв слышали на расстоянии сотен километров. В плотины образовалась пробоина размером 175 на 21 м. Ревущая масса воды с высоты 38 м. ударила в Хортицу. Днепровские воды затопили остров, плавные и низины, прорвались в Никополь и Марганец.

От наводнения пострадали те, кто проживал в Понизова части Запорожья и селах по обоим берегам Днепра. Некоторые села и хутора полностью смыло. Туда же накануне сняли военных для участия в отражении ожидаемой попытки немцев форсировать реку. Исследователи подсчитали, что в зону затопления попало около 450 000 гражданского населения и военных. Потери погибшими составляют от 12 до 100 тыс. человек по разным данным. Кроме того уничтожено скот, жилье, инфраструктуру, провизию.

Взрыв разрушил машинный зал. Исчезло энергоснабжения промышленных предприятий. Немецкое командование оценило свои потери в 1500 военных. Немцы уже были на левом берегу выше и ниже по Днепру.

Уничтожение плотины и мостов усложнили дальнейшее продвижение Вермахта в районе Запорожья на полтора месяца. Немцы согнали в руины плотины тысячи местных жителей и военнопленных. Восстановили разрушенную часть, установили оборудование собственного производства. За год ДнепроГЭС заработал.

Массовое убийство жителей села Корюковка на Черниговщине осуществили отряды немецкой и венгерской военной жандармерии 2 марта 1943-го. Сохранились только 10 кирпичных домов и церковь. Погибло 6,7 тыс. человек, из них 1377 - сожгли живыми.

Через 4 года после трагедии в Чернигове состоялся открытый судебный процесс над 16 бывшими немецкими и венгерскими военнослужащими, принимавшими участие в уничтожении Корюковки. Военный трибунал приговорил всех обвиняемых к 25-летнему заключению в исправительно-трудовых лагерях.

Автор: Ольга Васькив
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Взорвали главный стратегический объект Украины

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