Выяснили причину потери слуха Бетховеном

Выдвинули новую гипотезу потери слуха композитора Фото: lifestyle-journal.ru

Ученые предполагают, что немецкий композитор Людвиг ван Бетховен мог потерять слух в результате отравления свинцом из-за злоупотребления вином.

К выводу пришли благодаря медицинскому случаю. В больницу обратилась 64-летняя пациентка с жалобами на боль в животе, общую слабость и потерю слуха. Этими же симптомами страдал и композитор, сообщает 24 канал.

Болезнь женщины объяснили высоким содержанием свинца в организме. Она годами готовила на старой сковороде, у которой стерся керамический слой. Во времена Бетховена вино содержало свинец, частично из него делали и кухли.

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Композитор начал терять слух в 25 лет. Полностью потерял его в 40. Ученые выдвигали различные гипотезы: тиф, сифилис, аутоиммунные расстройства и даже привычка погружать голову в холодную воду, чтобы не заснуть.

8 декабря 1813 года в Вене состоялась премьера симфонии № 7 ля мажор Людвига ван Бетховена. Премьера симфонии состоялась на благотворительном концерте для раненых солдат. Произведение было сразу очень хорошо принято публикой. После концерт был повторен в связи с его огромным успехом.