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понедельник, 07 февраля 2022 08:21

Вышла первая в мире печатная книга украинского автора

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Вышла первая в мире печатная книга украинского автора
К 500-летию "Прогностической оценки текущего 1483 Ю. Дрогобыча" в Украине выпустили памятную медаль. Фото: НБУ

Украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме 7 февраля 1483-го издал книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года". Это первая известная печатная книга украинского автора.

Ученый эпохи Возрождения, образовательный деятель, поэт, философ, астроном Юрий Михайлович Донат-Котермак родился в 1450 году в Дрогобыче. Поступил в Ягеллонский университет в Кракове. Изучал медицину и свободные искусства в Болонском университете, где стал доктором философии и медицины. Ректор Болонского университета медицины и свободных искусств, профессор и вице-канцлер Истрополитанской академии в Братиславе, профессор Ягеллонского университета в Кракове. Среди его студентов был будущий выдающийся астроном Николай Коперник.

"Прогностическая оценка текущего 1483" - это астрологический календарь. На основе анализа взаимного расположения небесных светил и оценки разных небесных явлений автор делает предсказание о земных событиях. Юрий Дрогобыч беспокоится судьбой человеческого рода, воспевает разум, который человека "возвеличивает над миром", дает ему "мощную власть".

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В трактате автор представляет также сведения из разных естественных наук. В частности, определено с точностью до часа и минуты время двух будущих лунных затмений и фаз Луны в течение всего года, даны определенные указания о видимом движении планет. Юрий Дрогобыч описывает расположение Солнца, Луны и звезд "в Константинополе, Кафе, Вильнюсе и Москве, городах княжества Литовского и по всей Малой Азии". В разделе "о положении Польши" он подчеркивает, что Львов и Дрогобыч принадлежат не к Польше, а к Руси, под которой понимает "Русское Королевство" - бывшие владения галицко-волынского короля Даниила.

В библиотеках Парижа сохранились копии двух астрологических трактатов Юрия Дрогобыча, а в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене его прогноз на 1478 год. Эти труды свидетельствовали об основательной осведомленности ученого с античной и средневековой литературой.

Останки польского астронома Николая Коперника, найденные в 2005 году, торжественно перезахоронили 22 мая 2010-го в кафедральном соборе города Фромборк в Польше. Николай Коперник скончался в 1543 году в возрасте 70 лет. Его научные труды оказали огромное влияние на развитие астрономии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
февраля

Вышла первая в мире печатная книга украинского автора

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