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Вынесли приговор организаторам Голодомора

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Вынесли приговор организаторам Голодомора
Большевистских вождей официально обвинили в геноциде. Фото: infantryuatv.ua

13 января 2010-го Апелляционный суд Киева по представлению СБУ признал руководителей большевистского режима виновными в Голодоморе 1932-1933 годов.

Суд закрыл дело из-за смерти обвиняемых - генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, секретарей ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича и Павла Постышева, генсека ЦК КП(б)У Станислава Косиора, председателя совета народных комиссаров УССР Власа Чубаря и второго секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаевича.

12 января 2010 года Апелляционный суд города Киева начал предварительные слушания по делу. 13 января судья Виктор Скавроник рассмотрел уголовное дело. Решение суда подтвердило выводы следователей СБУ об организации и совершении 1932-1933-х на территории УССР геноцида украинцев. 21 января 2010 года решение суда вступило в силу.

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Внук Сталина Евгений Джугашвили обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело против сотрудников СБУ и судьи, которые вели дело.

5 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП (б) "О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству". Предусматривало поддержку колхозов и ускорения раскулачивание крестьян. В документе говорилось, что все намеченные предварительными планами темпы развития коллективного движения превзойдены.

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Дата
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