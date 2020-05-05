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вторник, 05 мая 2020 14:55

Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет

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Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет
При изготовлении лодки использовали технику шитья. Фото: croatiaweek.com

Археологи обнаружили древнеримскую деревянную лодку в городе Пореч, что на Андриатическом побережье Хорватии. Находке около 2 тыс. лет.

Лодку изготовили с помощью техники шитья, которая была типичной для северной части Адриатики. Мастера связывали некоторые участки обшивки веревкой через отверстия, в которые вставляли деревянные гвозди. После накладывали ребра, которые фиксировались на готовой пластине с помощью больших деревянных гвоздей, сообщает Crotia Week.

Лодка длиной около 5 м имела один парус. Хорошо сохранились ребра, обшивка и киль. Предполагают, что принадлежала местным рыбакам.

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"Это римское сшитое судно I в. н.э. Техника шитья корабля известна из предыдущих периодов. Этот образец из Пореча - одна из 3 лодок, найденных на суше, которые не являются частью подводных археологических находок", - рассказал местный археолог Бартолич Сиротич.

Сохранению находки способствовали глубина и отсутствие влияния кислорода. Исследователи отмечают, что это первая лодка, найденная в Порече, еще 2 подобные находили в Пуле

Недавно в хорватских Винковцах рабочие обнаружили 2 могилы аварских воинов. Их возраст оценивается в 1,3 тыс. лет. Подобные находят на территории города впервые. Когда-то там располагалось римское поселение Цибала, известное большой битвой в 314 году между войсками императоров Константина I и Флавия Лициния. В VII-VIII вв. оно перешло под контроль авар.

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