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среда, 29 апреля 2020 16:31

Необычный гроб и останки лошади - рабочие наткнулись на древнее захоронение воинов

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Рабочие обнаружили 2 могилы аварских воинов на кладбище города Винковци в Ховартии. Их возраст оценивается в 1,3 тыс. лет. Подобные находят на территории города впервые.

Когда-то здесь располагалось римское поселение Цибала, известное большой битвой в 314 году между войсками императоров Константина I и Флавия Лициния. В VII-VIII вв. оно перешло под контроль авар.

Рабочие, которые нашли могилы, проводили работы по расширению римско-католического кладбища. Они сразу же вызвали археологов из местного музея. Те тщательно раскопали кирпичный и мраморный "сундук" с необычной для авар остроконечной черепичной крышей. Внутри находились останки взрослого мужчины, сообщает The History Blog.

Автор: Ivan Bosancic
  В хорватских Винковцах обнаружили первое в истории города захоронения авар
В хорватских Винковцах обнаружили первое в истории города захоронения авар

Кроме скелета, внутри нашли и несколько кусочков бронзы, которую удалось датировать именно VII-VIII вв. По мнению ученых, необычное для авар захоронение доказывает, что захватчики, которые разрушили римские города, использовали архитектурные достояния предшественников. Такие могилы были довольно распространенными в поздний римский период.

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В другой могиле находились останки мужчины и лошади с медными уздечками и бронзовыми деталями в форме головы кабана. Ее разграбили еще в древности, но с тела сняли только ценные украшения. Самым интересным из сохраненного называют аварское конское седло, которое также впервые находят в Хорватии.

Археологи считают, что на этом месте есть еще минимум 5 подобных могил, поэтому будут контролировать дальнейшее расширение кладбища.

Автор: Ivan Bosancic
  В хорватских Винковцах обнаружили первое в истории города захоронения авар
В хорватских Винковцах обнаружили первое в истории города захоронения авар

Автор: Ivan Bosancic
  В хорватских Винковцах обнаружили первое в истории города захоронения авар
В хорватских Винковцах обнаружили первое в истории города захоронения авар

В октябре прошлого года хорватские археологи нашли римскую колесницу, похороненную вместе с парой лошадей. Ее обнаружили возле поселка Янковацкая Диброва на востоке страны. Захоронению около 1,7 тыс. лет.

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Дата
29
апреля

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