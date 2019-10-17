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четверг, 17 октября 2019 23:13

Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
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В Хорватии нашли римскую колесницу
Фото: CEN
В Хорватии нашли римскую колесницу
В Хорватии нашли римскую колесницу
В Хорватии нашли римскую колесницу

Хорватские археологи нашли римскую колесницу, похороненную вместе с парой лошадей.

Ее обнаружили возле поселка Янковацкая Диброва на востоке Хорватии. Захоронению около 1700 лет, пишет Daily Mail.

Колесница лежала в большой погребальной камере. Деревянные части телеги окаменели, металлические покрылись патиной и ржавчиной.

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Ученые считают, что находка является частью погребального обряда богатой семьи. В то время только состоятельные люди могли пожертвовать колесницу для похорон. Сейчас раскопки продолжаются, археологи надеются узнать больше о римлянах, живших в то время.

Часть современной Хорватии была завоевана римлянами в 168 г. до н.э. Провинция называлась Далмацией и управлялась Римской империей более 500 лет.

В Великобритании археологи обнаружили самое большое сокровище римских монет, датированных IV веком нашей эры. Сокровище в 2017 году обнаружили археологи-любители.

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17
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